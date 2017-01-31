Минкомсвязь рассчитывает в течение одной или двух недель подготовить проект поправок к пакету антитеррористических законов, так называемому «пакету Яровой». Глава ведомства Николай Никифров отметил, что оно готово «поддержать ту позицию, которая будет удобна операторам в том смысле, что принесет меньше дополнительных издержек и будет меньше оказывать давление на уровень цен на услуги связи». Ранее в Минкомсязи заявляли, что потенциальные затраты операторов связи на хранение данных для исполнения положений «пакета Яровой» могут снизиться в десятки раз — до 100 млрд руб. Для этого Госдума должна будет скорректировать закон, отказавшись от требования хранить интернет-видео, данные IPTV и информацию с торрентов.