Sberbank Investment Research и агентство Cint обновили ежеквартальный «Потребительский индекс Иванова» («Иванов» — распространенная фамилия, и условный «Иванов» является типичным представителем российского среднего класса). Как обратил внимание RNS, «Ивановы» пользуются такси, в частности Яндекс.Такси — доля этого приложения для вызова составляет 77%. Конкуренты «Яндекса» из Mail.ru имеют значительную долю другого рынка — доставки еды (Mail.ru владеет Delivery Club и ZakaZaka). В четвёртом квартале 2017 года Mail.ru занимала долю в 41%, при доле ближайшего конкурента в 5%. В целом около 30% «Ивановых» зазывали еду.

«В большинстве случаев (63%) Ивановы предпочитали заказывать еду по телефону. Проникновение заказов онлайн или через приложение в доставке еды (59%) выше, чем в сфере заказа такси (39%)», — отметил RNS.

В ноябре 2017 Яндекс.Такси купили доставку еды Foodfox. В свою очередь Mail.ru Group заявила о заинтересованности в возврате на рынок такси (в прошлом MRG на нём экспеременитровала, но первый проект закрыла раньше, чем такси запустили в «Яндексе»). После слияния Яндекс.Такси и регионального Uber «Такси» так же получили российскую доставку еды UberEATS.

Индекс составлен по опросу 2300 человек 18−65 лет из 164 российских городов с населением более 100 000 человек. Согласно обзору, сумма долей разных агрегаторов на рынке превышает 100%. Это связано с тем, что среднестатистические жители РФ могут пользоваться больше, чем одним приложением, уточнили в Sberbank CIB. В обзоре указаны 6 сервисов заказа такси — Яндекс.Такси (доля по состоянию на декабрь 2017 — 77%), Uber (28%), Gett (15%), RuTaxi (17%), Maxim (15%), Taxi Vezet (11%).

В конце 2017 года ФАС одобрила объединение Яндекс.Такси и регионального Uber и начала проверку объединения бизнеса Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi) и RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер»): «Эта компания действовала скрытно, у нас ничего не запрашивая, возможно, ее доля уже приблизилась к совместной доле Яндекс.Такси и Uber». Следует отметить, что по мнению ФАС Яндекс.Такси работают на «рынке организации информационного взаимодействия водителей и пассажиров такси», то есть не являются автотранспортными предприятиями.