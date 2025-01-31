29-го января вступило в силу решение судьи московского Тверского районного суда Алексея Криворучко о заключении под стражу гражданина Гребенникова С. В., привлечённого к ответственности по ст. 228.1, ч.3, п.б УК РФ.

Данное преступление, связанное с производством, сбытом или пересылкой наркотических веществ в значительном размере, предусматривает заключение от 8 до 15 лет. Значительным размером, к примеру, является наличие у подозреваемого от 0.2 до 1 грамма кокаина сейчас от 0.5 до 5 гр.

Сергей является или являлся создателем и руководителем множества общественных организаций и мероприятий связанных с российским интернет-бизнесом, таких как РОЦИТ, РАЭК и РИФ.

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