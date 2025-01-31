Руководителем ассоциации РАЭК с конца января будет Екатерина Дёмкина, исполнительный директор РАЭКа. На сайте заявлено, что организация будет проводить все мероприятия и вести проекты в полном объёме, несмотря на задержание гендиректора, претензии к которому не связаны с деятельностью РАЭК.

Директор РАЭК, Сергей Гребенников, был задержан по ст. 228.1 УК РФ почти на два месяца, о чём сообщил канал «Суды общей юрисдикции Москвы».

О причине задержания сведения расходятся: публикуется информация как о том, что Сергей Гребенников был задержан с кокаином, так и о том, что в его жилье был обнаружен мефедрон.

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