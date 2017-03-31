«Мы бы хотели подчеркнуть, что данное судебное предписание касается только вопроса, должна ли Booking.com обладать лицензией туристического агентства, предоставляя свои услуги в Турции», — процитировал РБК сообщение сервиса бронирования жилья. Генсек ассоциации туристических агентств Турции заверил, что приостановка работы Booking не повлияет на людей, которые уже забронировали жилье — их бронь останется в силе. В четверг, 29 марта турецкий суд распорядился закрыть доступ к сайту Booking.com и оштрафовал сервис на $685 тыс. за нечестную конкуренцию.