Против основателя онлайн-ритейлера «Юлмарт» Алексея Никитина и бывшего генерального директора компании Сергея Федорина, который был руководителем с 2008 по 2016, возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на основного акционера компании Дмитрия Костыгина.

Костыгин рассказал, что это инициировали сотрудники Сбербанка, который является основным кредитором «Юлмарта». Он считает, что некоторым из них выгодна ликвидация магазина. Директор департамента банка Максим Дегтярев, в свою очередь, сообщил изданию, что заявление Костыгина походит на шантаж с целью списать часть долга. Задолженность ритейлера перед Сбербанком и его структурами оценивается в 2,4 миллиарда рублей.

Уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года по заявлению территориального подразделения Федеральной налоговой службы (ФНС). Несколько недель назад в офисах «Юлмарта» и в квартире одного из сотрудников провели обыск.

16 марта Сбербанк подал иск о взыскании 1 миллиарда рублей к Августу Мейеру, Дмитрию Костыгину, Михаилу Васинкевичу и Сергею Федоринову и требует с них «суммы по договору займа». 21 марта суд принял иск к рассмотрению. Также банк намерен подать иск о банкротстве трех структур «Юлмарта».