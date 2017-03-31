Против основателя онлайн-ритейлера «Юлмарт» Алексея Никитина и бывшего генерального директора компании Сергея Федорина, который был руководителем с 2008 по 2016, возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на основного акционера компании Дмитрия Костыгина.
Костыгин рассказал, что это инициировали сотрудники Сбербанка, который является основным кредитором «Юлмарта». Он считает, что некоторым из них выгодна ликвидация магазина. Директор департамента банка Максим Дегтярев, в свою очередь, сообщил изданию, что заявление Костыгина походит на шантаж с целью списать часть долга. Задолженность ритейлера перед Сбербанком и его структурами оценивается в 2,4 миллиарда рублей.
Уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года по заявлению территориального подразделения Федеральной налоговой службы (ФНС). Несколько недель назад в офисах «Юлмарта» и в квартире одного из сотрудников провели обыск.
16 марта Сбербанк подал иск о взыскании 1 миллиарда рублей к Августу Мейеру, Дмитрию Костыгину, Михаилу Васинкевичу и Сергею Федоринову и требует с них «суммы по договору займа». 21 марта суд принял иск к рассмотрению. Также банк намерен подать иск о банкротстве трех структур «Юлмарта».
Добавить 3 комментария
Нормально че, наша компания чуть что то не доплатила — получи уголовное дело, а иностранцам можно вообще ничего не платить.
и т. д.
При чем по нашему законодательству ты можешь узнать что ты не заплатил налоги только в ходе налоговой проверки, обычно так дело обстоит с доначислением налогов (испытано на себе лично в 2015 году, за малым не стал фигурантом уголовного дела, прошел как свидетель, учредители компании моего поставщика до сих пор в розыске):
Ты у поставщика к примеру «Ромашка» покупаешь товар, на этот товар он предоставляет тебе накладную ТОРГ12 и счет-фактуру в которой выделен НДС 18%, с документами где выделен НДС 18% ты уже платишь свой НДС не со всей суммы продажи, а только со своей наценки.
Если же ты купил товар с документами без НДС то должен оплатить НДС при реализации со всей стоимости товара.
Идет время и к тебе приходит налоговая и говорит что твой поставщик «Ромашка» с той самой поставки не заплатил НДС 18%, так что давай как ты оплати НДС не со своей наценки, а со всей стоимости товара, ты говоришь как же так, у меня есть документы, оплата была по безналу все в белую?
А тебе говорят надо было лучше своего контр-агента проверять, я спрашиваю, а я могу проверить оплатил он НДС с этой поставки или нет?
Мне отвечают что не можешь, только мы можем, но ты мог приехать к нему в офис и заглянув в его глаза четко спросить, ты налоги платишь? Точно? Мамой клянешься?
В свое время небезызвестный димон решил что бизнес надо проверять раз в три года (гореть ему в аду) и получается что если бы как раньше налоговая тебя проверяла раз в год или раз в полгода то тебе доначислят НДС-а за это время с такими нечестными поставщиками, а тут получается ты получишь доначисления за все три года работы с этим поставщиком.
После получения требований доплатить налог+пени+штраф у тебя есть пара месяцев, если ты заплатишь все требования налоговой то от уголовной ответственности тебя освободят, ты даже можешь начать судиться с налоговой и через несколько лет если произойдет чудо и ты докажешь что искренне не знал что они не платят этот НДС и что ты как только мог его проверял на законопослушность, у тебя есть совместные фото в его офисе, на рыбалке, где ты обнимаешь его буха, лично контролируешь их работу
то может тебе какую то часть и вернут, но не деньгами, а зачетом по налогам в следующих налоговых периодах.
А вот если у тебя нет денег оплатить все требования налоговой то для начала накладывается арест на все твое имущество, что ты даже продать ничего не можешь чтоб оплатить налог, далее заводят уголовное дело и ты уже в СИЗО, бизнес твой закрывается.
В общем презумпции невиновности в деле уплате НДС у нас не существует, ты по умолчанию виноват и сам должен доказывать свою невиновность.
Уверен для людей не в теме это покажется фантастикой, но увы:
https://yandex.ru/yandsearch?win=113&text=%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9D%D0%94%D0%A1&clid=2060562&lr=39&redircnt=1490943644.1
Вести бизнес в РФ это как ходить по минному полю, а вы барыга-спекулянт-торгаш…
Еще дополнение, в России понятия «Общество с ограниченной ответственностью» по факту не существует, учредитель отвечает за свое ООО так же как если бы он был просто индивидуальным предпринимателем.
Если кто то думает что ООО тебя как физ. лицо освободит от риска по своему имуществу то это глубокое заблуждение….
Единственное отличие ООО от ИП в том что у ООО ты можешь сменить учредителя на какого нибудь бомжа и поменять ему налоговую, но это на руку только нечистым на руку дельцам, которые знают что накосячили и пора сливать ООО, но если ты не успел «слить ООО» то попадешь по полной.
Но сейчас даже законопослушные предприниматели на всякий случай сливают свои ООО как только их возраст приближается к 3 годам, так как ты ведя дела по честному не можешь точно знать что тебе не начислят 100500 миллинов НДС-а.
Нормальные условия работы в России к сожалению созданы только для «малышей» на УСН или «вмененке» для остальных же это «русская рулетка»