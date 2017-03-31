В среду на сайте РБК появилась статья про CDNvideo, где в частности упоминалась роль компании в инфраструктуре Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

В 2014 году СDNvideo оказалась в числе технических подрядчиков Олимпиады в Сочи. Чтобы получить этот контракт, Ярославу пришлось пойти ва-банк, — РБК.

Михаил Чеканов, технический руководитель проекта Sochi2014.com, был фраппирован статьёй. «Интересно, РБК вообще факт-чекингом не занимается? Или на нативную рекламу это не распространяется?», — написал он в «Фейсбуке».

Я вот такого технологического подрядчика не помню, хотя казалось бы? Зато помню жалобы наших пользователей на постоянные проблемы с трансляциями, на которые мы какое-то время давали ссылку на официальном сайте Игр. Сама по себе история с трансляциями АНО «Спортивное вещание» (формировала национальный телевизионный HD-сигнал для трансляций Олимпиады) была. И знаю с чем там боролись и как побеждали, история достойная. И с CDNvideo неоднократно работал, хороший сервис за свои деньги. Но вот в партизанском пиаре надо знать меру, как мне кажется, — описал свои воспоминания Чеканов.

В комментариях Андрей Ермаков, заместитель директора департамента интернет-разработок АНО «Спортивное вещание», подтвердил, что они работали с другими подрядчиками: