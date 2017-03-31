Открытка: Настоящие технологические подрядчики Олимпиады в Сочи не помнят подрядчиков из статьи РБК


В среду на сайте РБК появилась статья про CDNvideo, где в частности упоминалась роль компании в инфраструктуре Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

В 2014 году СDNvideo оказалась в числе технических подрядчиков Олимпиады в Сочи. Чтобы получить этот контракт, Ярославу пришлось пойти ва-банк, — РБК.

Михаил Чеканов, технический руководитель проекта Sochi2014.com, был фраппирован статьёй. «Интересно, РБК вообще факт-чекингом не занимается? Или на нативную рекламу это не распространяется?», — написал он в «Фейсбуке».

Я вот такого технологического подрядчика не помню, хотя казалось бы? Зато помню жалобы наших пользователей на постоянные проблемы с трансляциями, на которые мы какое-то время давали ссылку на официальном сайте Игр.

Сама по себе история с трансляциями АНО «Спортивное вещание» (формировала национальный телевизионный HD-сигнал для трансляций Олимпиады) была. И знаю с чем там боролись и как побеждали, история достойная. И с CDNvideo неоднократно работал, хороший сервис за свои деньги. Но вот в партизанском пиаре надо знать меру, как мне кажется, — описал свои воспоминания Чеканов.

В комментариях Андрей Ермаков, заместитель директора департамента интернет-разработок АНО «Спортивное вещание», подтвердил, что они работали с другими подрядчиками:

У нас был только Ngenix. [Спортивное издание] Sportbox, по-моему, CDNvideo имел подключенным как резерв, на всякий случай. Но не в курсе, воспользовались ли им в итоге.

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    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Обычно интервьюеров и слова комментаторов проверяют слабо. Мы сами на это напарывались: излагается чей-то взгляд на что-то или на кого-то, человек подписан. Если явного криминала нет, но кто-то обиделся — ну разберутся, люди взрослые.

    (у нас, конкретно у меня, это было в отношении Никиты Халявина — новые владельцы соцсети Professionali в интервью про него наговорили много такого, что он счел некорректным. К сожалению, в том случае я научился на своей ошибке)

    Другой вопрос, что олимпиада это такой мощный бренд, что ты там или что-то делаешь за деньги и молчишь, или сам платишь за то, чтобы там что-то сделать и рассказывать об этом.

    И если статья строится на этом, то стоило этот тезис проверить

    (но сторителлингу сейчас учат чаще чем фактчекингу)

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    Valeratal No

    > CDNvideo имел подключенным как резерв
    то есть работали. В том смысле, что был договор.

    Это как игрок в хоккей, сидящий на скамейке запасных. Технически он тоже член команды

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