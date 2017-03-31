Принадлежащая Mail.ru Group сеть «ВКонтакте» стала главным инструментом мобилизации протеста к антимедведевским митингам 26 марта, следует из исследования агентства Sigma Expert. Глава Sigma Артем Булатов рассказал «Ведомостям», что для 20 городов с крупнейшими митингами, вконтакте-группы протестной тематики были созданы во всех городах. И лишь у половины митингующих городов была группа в Facebook. Пресс-секретарь Алексея Навального рассказала, что страничку московского митинга первоначально создали в Facebook. Лишь после того, как необычно много людей собралось на ВК-страничке митинга в Санкт-Петербурге, аналогичную ВК-страницу завели для планирующегося митинга в Москве. Кира Ярмыш уточнила, что митинги и, соответственно, ВК-странички для них, во ряде городов организованы без участия столичных оппозиционеров: там даже штабов еще не успели создать — «некоторых из этих людей мы до сих пор не знаем».

Социальные сети Mail.ru Group традиционно дистанцированы от политики. Одна из них , «Одноклассники», в 2013 году не смогла найти рекламного инвентаря для Алексея Навального ( и , по словам представителя соцсети , для других неназванных кандидатов). «ВКонтакте» запретила политический таргетинг годом ранее , в 2012.

Для семи городов агентство Sigma Expert исследовало поведение участников митинговых сообществ. Их участники подписаны в среднем на 20 пабликов, лидируют по популярности: «Команда Навального» (читают 5,25% участников), сам Навальный (4,64%), «Лентач» (4,79%), «Новости с овощебазы» (4,17%) и MDK (2,75%). Устойчивый интерес к общественно-политическим пабликам есть у 5−15%. Остальные участники митингов предпочитают паблики про музыку, науку, кино, киберспорт.