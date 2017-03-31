В последнее время активно обсуждается сразу несколько проблем, связанных с широким распространением соцсетей и современных средств коммуникации. Привычка людей узнавать новости из социальных сетей привела к тому, что фейковые новости стали проблемой такого масштаба, что она обсуждается на уровне первых лиц государства. Возможность сохранять анонимность в интернете и одновременно доносить свое сообщение до любого человека на планете привело к целому комплексу проблем — от онлайн-пропаганды терроризма до атак на известных людей со стороны анонимных хейтеров.

Pew Research Center совместно с американским университетом Elon опросили более 1500 сотрудников ИТ компаний, ученых, общественных деятелей, журналистов и других экспертов чтобы выяснить, как может развиваться ситуация в будущем и есть ли какие-то способы решения существующих проблем. В целом большинство респондентов считают, что ситуация в будущем либо ухудшится (39% респондентов), или останется без изменений (42% опрошенных).

Заработать на ненависти

Опрошенные эксперты связывают большинство проблем интернета с существованием большой группы пользователей, выбравших «негативную модель поведения» в сети. Это как обычные тролли, чьей целью являются негативные эмоции других пользователей, так и фальсификаторы новостей, хейтеры и абьюзеры, которые преследуют своих жертв в сети, а также люди, которые продвигают, расистскую, экстремистскую или какую либо другую негативную идеологию, либо из-за своих убеждений, либо просто их желания привлечь внимание.

По мнению экспертов, существует ряд причин, по которым это явление стало настолько массовым. В первую очередь, «негативное поведение» вызывает очень больше внимание, что в свою очередь легко монетизируется, достаточно вспомнить недавнюю историю, когда радикальные исламисты получили $300 000 от британских компаний, включая государственные, за рекламу в роликах на YouTube. Таким образом, большинство кейсов «негативного поведения» поддерживаются большим числом бескорыстных пользователей, привлеченных скандалом, но почти всегда есть кто-то, кто зарабатывает на ситуации.

Один из создателей протокола IP Винт Серф, также участвовавший в опросе, говорит об «опасном миксе» из анонимности и психологии толпы, когда люди делают какие-то плохие вещи просто потому, что все вокруг это делают, кроме того считается, что никто не будет привлечен к какой-либо ответственности. Именно это, по мнению эксперта, привело к сегодняшнему печальному положению вещей. Эксперт MIT Media Lab Кори Доктороу также говорит о том, что национальные правительства вместо того, чтобы пытаться как-то исправить ситуацию в интернете делают ее только хуже — большое количество стран использует сеть как инструмент пропаганды, разжигания ненависти против своих политических оппонентов и т. д.

ИИ придет на помощь

Опрошенные эксперты назвали несколько возможных сценариев, при которых ситуация могла бы улучшиться. Один из них, это возможное введение ограничений на анонимность со стороны экономически развитых государств и ужесточение контроля за поведением в сети, но в этом случае речь пойдет о частичном отказе от свободы слова в интернете и ограничении коммуникационных возможностей для граждан, что отчасти будет означать отказ и от всех преимуществ, которые дает широкое использование возможностей сети.

Второй озвученный экспертами сценарий — поиск технологического решения, которое позволит на уровне платформ блокировать последствия «негативного поведения», например с помощью решений в области искусственного интеллекта. Сейчас ряд крупных игроков, к примеру, работает над созданием алгоритмов, способных автоматически обнаруживать фейковые новости, в этом случае можно обойтись без ограничения свободы слова, просто платформа, например Facebook, может снабжать новость соответствующим предупреждением. Также при помощи ИИ пользователь мог бы регулировать поступающий к нему контент, ограничив себя от действий троллей, экстремистов и других злоумышленников. Проблема в том, что такие решения пок только ищутся и когда удастся их создать пока неизвестно.

Ряд экспертов говорят о том, что интернет-среда очень хорошо приспосабливается к любым изменениям, к сожалению это касается и троллей и других сетевых злоумышленников. Аналитик консалтинговой компании Altimeter Group Сьюзан Этлингер говорит о том, что если власти различных стран решат пойти на ужесточение правил в сети, то это скорее всего приведет к тому, что весть негатив просто переместится в закрытую часть интернета, используя Tor и другие инструменты, как это уже произошло с классической киберпреступностью. В результате будет параллельно существовать «парадный» вариант интернета и «темная» часть, где по-прежнему будут процветать различные формы «негативного поведения».