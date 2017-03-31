В последнее время активно обсуждается сразу несколько проблем, связанных с широким распространением соцсетей и современных средств коммуникации. Привычка людей узнавать новости из социальных сетей привела к тому, что фейковые новости стали проблемой такого масштаба, что она обсуждается на уровне первых лиц государства. Возможность сохранять анонимность в интернете и одновременно доносить свое сообщение до любого человека на планете привело к целому комплексу проблем — от онлайн-пропаганды терроризма до атак на известных людей со стороны анонимных хейтеров.
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Pew Research Center совместно с американским университетом Elon опросили более 1500 сотрудников ИТ компаний, ученых, общественных деятелей, журналистов и других экспертов чтобы выяснить, как может развиваться ситуация в будущем и есть ли какие-то способы решения существующих проблем. В целом большинство респондентов считают, что ситуация в будущем либо ухудшится (39% респондентов), или останется без изменений (42% опрошенных).
Заработать на ненависти
Опрошенные эксперты связывают большинство проблем интернета с существованием большой группы пользователей, выбравших «негативную модель поведения» в сети. Это как обычные тролли, чьей целью являются негативные эмоции других пользователей, так и фальсификаторы новостей, хейтеры и абьюзеры, которые преследуют своих жертв в сети, а также люди, которые продвигают, расистскую, экстремистскую или какую либо другую негативную идеологию, либо из-за своих убеждений, либо просто их желания привлечь внимание.
По мнению экспертов, существует ряд причин, по которым это явление стало настолько массовым. В первую очередь, «негативное поведение» вызывает очень больше внимание, что в свою очередь легко монетизируется, достаточно вспомнить недавнюю историю, когда радикальные исламисты получили $300 000 от британских компаний, включая государственные, за рекламу в роликах на YouTube. Таким образом, большинство кейсов «негативного поведения» поддерживаются большим числом бескорыстных пользователей, привлеченных скандалом, но почти всегда есть кто-то, кто зарабатывает на ситуации.
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Один из создателей протокола IP Винт Серф, также участвовавший в опросе, говорит об «опасном миксе» из анонимности и психологии толпы, когда люди делают какие-то плохие вещи просто потому, что все вокруг это делают, кроме того считается, что никто не будет привлечен к какой-либо ответственности. Именно это, по мнению эксперта, привело к сегодняшнему печальному положению вещей. Эксперт MIT Media Lab Кори Доктороу также говорит о том, что национальные правительства вместо того, чтобы пытаться как-то исправить ситуацию в интернете делают ее только хуже — большое количество стран использует сеть как инструмент пропаганды, разжигания ненависти против своих политических оппонентов
ИИ придет на помощь
Опрошенные эксперты назвали несколько возможных сценариев, при которых ситуация могла бы улучшиться. Один из них, это возможное введение ограничений на анонимность со стороны экономически развитых государств и ужесточение контроля за поведением в сети, но в этом случае речь пойдет о частичном отказе от свободы слова в интернете и ограничении коммуникационных возможностей для граждан, что отчасти будет означать отказ и от всех преимуществ, которые дает широкое использование возможностей сети.
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Второй озвученный экспертами сценарий — поиск технологического решения, которое позволит на уровне платформ блокировать последствия «негативного поведения», например с помощью решений в области искусственного интеллекта. Сейчас ряд крупных игроков, к примеру, работает над созданием алгоритмов, способных автоматически обнаруживать фейковые новости, в этом случае можно обойтись без ограничения свободы слова, просто платформа, например Facebook, может снабжать новость соответствующим предупреждением. Также при помощи ИИ пользователь мог бы регулировать поступающий к нему контент, ограничив себя от действий троллей, экстремистов и других злоумышленников. Проблема в том, что такие решения пок только ищутся и когда удастся их создать пока неизвестно.
Ряд экспертов говорят о том, что интернет-среда очень хорошо приспосабливается к любым изменениям, к сожалению это касается и троллей и других сетевых злоумышленников. Аналитик консалтинговой компании Altimeter Group Сьюзан Этлингер говорит о том, что если власти различных стран решат пойти на ужесточение правил в сети, то это скорее всего приведет к тому, что весть негатив просто переместится в закрытую часть интернета, используя Tor и другие инструменты, как это уже произошло с классической киберпреступностью. В результате будет параллельно существовать «парадный» вариант интернета и «темная» часть, где по-прежнему будут процветать различные формы «негативного поведения».
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Ну так на официальных каналах ровно теже хейтеры, тролли и фэйковые новости. Чего все так волнуются по поводу обычного явления — не понятно.