PR директор интернет-кинотеатра IVI сообщила, что производитель умных телевизоров LG встроил кнопку вызова кинотеатра IVI во все пульты для Smart TV модельной линейки 2017 года. Обновление представил основатель видеосервиса Олег Туманов (в записи ниже начиная с отметки ~ 7 мин). Ещё одним любопытным обновлением тв-платформы стала функция Magic Link. При воспроизведении эфирного телевидения Magic Link может порекомендовать те или иные записи. В примере LG рассказал про прямой эфир хоккейного матча, к которому телевизор нашёл серию записанных хоккейных роликов. Из статистики конкурирующего с IVI кинотеатра TVzavr известно, что на Smart TV происходит основное число транзакций, при этом 52% покупок «Русского кино» (дочерний подпроект TVzavr, ориентированный на живущих за границей РФ) даёт Samsung Smart TV, а его ближайший конкурент LG — лишь 17%. Но мотивирующих кнопок для предпочтительных кинотеатров у Samsung пока нет. В 2015 году IVI скрестили обычное ТВ и Video on Demand. Это персональное телевидение ivi.tv с функционалом обычного ТВ и системой рекомендаций. Первоначально система появилась на LG, а затем заработала на Samsung.

Конференция LG по новинкам 17 года.

И своя кнопка ivi на всех пультах! На этом моменте видно, как дрожат руки))

По статистике 75% представленных на рынке Smart TV — это продукция корейских производителей, крупнейшими из них являются LG и Samsung. В конце 2015 года в России было 13 млн Smart TV (всех марок). В прошлом году специалист по развитию Smart TV LG Electronics Rus Ирина Воробьева рассказала, что 75% телевизоров из всех Smart TV марки LG подключены к интернету, треть используется каждый день, половина телевизоров — минимум 1 раз в неделю. Лишь в 63% случаев владельцы используют устройство для просмотра телевидения.