Рафаэль Шеель (Rafael Scheel), исследователь безопасности из компании Oneconsult, продемонстрировал практическую возможность совершения атаки на умные телевизоры, которая даёт возможность получить полный контроль за устройством через подстановку команд HbbTV при обработке потоков DVB-T (Digital Video Broadcasting — Terrestrial). По данным исследователя около 90% умных телевизоров, проданных в последние годы, потенциально подвержены подобным атакам, передал OpenNET.

Предупреждения о возможности подобных атак звучали ранее, но их проигнорировал консорциум координирующий развитие HbbTV, так как работающих эксплоитов ещё не было. Взломанные телевизоры применимы для совершения DDoS-атак и шпионажа за пользователями. Телезрители практически лишены возможности восстановить телевизор, в их распоряжении нет подходящих интерфейсов.

Ранее средства для шпионажа за зрителем находили в телевизорах Samsung; Китайская компания TP Vision (производитель выпускает Smart TV под когда-то голландской маркой «Philips») преследовалась за попытку шпионажа в 2012—2013 годах нидерландским департаментом охраны персональных данных; в том же 2013, как писала Лента.ру, владелец смарта другой марки — LG, обнаружил слежку, причём после того как «отключил» на телевизоре запись своих действий. В сентябре 2015 года подрядчик МВД РФ открыто заказал разработку софта подсматривающего за «информацией» через Smart TV.