Установив очередное обновление мессенджера Telegram, администраторы каналов с количеством подписчиков больше тысячи получат доступ к статистике: активность аудитории, источники новых подписчиков, место жительства и язык, просмотры постов и так далее. Есть информация о том, сколько пользователей включили и отключили уведомления. В блоге новость иллюстрируется статистикой канала кризисного центра минздрава Малайзии: видно, как люди запаниковали в середине марта и массово включили уведомления, но потом начали обратно отключать.

Помимо статистики, обновление принесло долгожданную сортировку каналов по папкам. Сортировка становится доступна после того, как пользователь вступит в определенное количество чатов и подпишется на столько каналов, что сможет в них запутаться, но можно и включить её в настройках. Закреплять теперь можно неограниченное количество каналов.