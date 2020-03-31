Приложение Weltory, которое анализирует физическое состояние пользователя по вариабельности сердечного ритма, соберет и выложит в открытый доступ анонимизированные данные о больных коронавирусной пневмонией в ранних стадиях, чтобы их могли использовать исследователи. В блоге компании говорится, что Weltory может быть инструментом домашней самодиагностики, хотя определить, каким именно вирусом заражен человек, по вариабельности невозможно.
«Есть куча оснований полагать», пишет основательница Евгения Смородникова, «что вариабельность может быть использована для определения:
- ранних признаков заболевания (чтобы перестать шляться, если у тебя все плохо)
- опасных состояний (когда точно пора бежать в больницу)
- выздоровления (когда уже видно что твой организм справился)
- отсутствия проблем со здоровьем (для тревожных ребят, кто боится)
Взаимосвязь иммунитета, стресса и вариабельности тоже, понятно, что давно доказана до нас».
Мы запустили открытое исследование, в рамках которого мы будем собирать данные людей с коронавирусом в разных стадиях, наблюдать их течение болезни и собирать не только их замеры вариабельности сердечного ритма, но и данные фитнес-трекеров, пульсовые волны, давление и self-reported течение симптомов.
А потом мы возьмем и выложим эти данные (с согласия исследуемых, конечно, анонимизированные) на всеобщее обозрение любых исследователей, которые захотят эти данные изучить. С одним лишь требованием, чтобы результаты исследований тоже были открыто опубликованы. Мы пригласим дата-сайнтистов, аналитиков данных, врачей и ученых со всего мира и дадим им в руки дата-сет, которого сейчас нет ни у кого, включая больницы,
Вариабельность сердечного ритма оценивает, сколько времени проходит между сокращениями сердца. Этот показатель связан со стрессом и восстановлением. Может измеряться с помощью камеры смартфона.
Во-первых, и это важно учитывать, ВСР предоставляет важную информацию о функционировании вашей автономной нервной системы (АНС), а также наиболее надёжно измеряет функцию АНС. Увеличение ВСР указывает на положительную адаптацию/лучшее состояние восстановления, тогда как уменьшение ВСР отражает стресс и худшее состояние восстановления. Здесь нужно отметить, что больше — не всегда лучше и меньше — не всегда хуже, но обсуждение этих нюансов выходит за пределы данной статьи. Тем не менее, золотое правило: чем выше ВСР у спортсмена, тем лучше они восстановлены и наоборот.
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