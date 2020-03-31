Приложение Weltory, которое анализирует физическое состояние пользователя по вариабельности сердечного ритма, соберет и выложит в открытый доступ анонимизированные данные о больных коронавирусной пневмонией в ранних стадиях, чтобы их могли использовать исследователи. В блоге компании говорится, что Weltory может быть инструментом домашней самодиагностики, хотя определить, каким именно вирусом заражен человек, по вариабельности невозможно.

«Есть куча оснований полагать», пишет основательница Евгения Смородникова, «что вариабельность может быть использована для определения: