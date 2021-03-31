Яндекс рассказал о новой айдентике бренда: сменился логотип, утвердился собственный шрифт и появился символ белой «Я» в красном круге. Поисковая строка перестала отсылать формой к стрелке и стала прямоугольником. Накануне, анонсируя смену руководства, в Яндексе подчеркнули, что превратились «из поисковой компании в экосистему сервисов».
Айдентику разработали дизайнеры Яндекса вместе с Ильёй Рудерманом — дизайнером шрифта, который уже давно сотрудничает с Яндексом и участвовал в создании шрифта Yandex Sans.
«Предыдущий логотип Яндекса был создан почти тринадцать лет назад», говорит дизайн-директор Поиска Геннадий Лохтин. «Тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили. Новая айдентика отражает суть современного Яндекса и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из Лавки. В то же время она напоминает, что у сервисов Яндекса общие технологии и общее начало — поиск».
Илья Рудерман рассказал в «Фейсбуке» о процессе создания логотипа:
… Сперва нам нужно было проверить всю прилегающую территорию. Примерно раз в неделю я сбрасывал в рабочую группу какую-нибудь гипотезу в виде вариативного шрифта и просил ребят поискать точки комфорта. Мы проверяли пропорции, насыщенности, степень приквадраченности, геометричность, контраст и даже степень безумности. В какой-то момент появился фундамент: пропорция и вес — условно, узкая версия Yandex Sans в какой-то промежуточной насыщенности между Medium и Bold.
Дальше нужно было решить: достаточно ли нам таких изменений или что-то нужно поломать, докрутить, сделать уникальным? И тут, конечно, мы не могли не проверить такую важную для компании букву «Я». А что случится, если мы поищем какую-то уникальную форму именно этой буквы…
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