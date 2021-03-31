Яндекс рассказал о новой айдентике бренда: сменился логотип, утвердился собственный шрифт и появился символ белой «Я» в красном круге. Поисковая строка перестала отсылать формой к стрелке и стала прямоугольником. Накануне, анонсируя смену руководства, в Яндексе подчеркнули, что превратились «из поисковой компании в экосистему сервисов».

Айдентику разработали дизайнеры Яндекса вместе с Ильёй Рудерманом — дизайнером шрифта, который уже давно сотрудничает с Яндексом и участвовал в создании шрифта Yandex Sans.

«Предыдущий логотип Яндекса был создан почти тринадцать лет назад», говорит дизайн-директор Поиска Геннадий Лохтин. «Тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили. Новая айдентика отражает суть современного Яндекса и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из Лавки. В то же время она напоминает, что у сервисов Яндекса общие технологии и общее начало — поиск».