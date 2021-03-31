Пользователи Samsung получили обновление системы с тремя приложениями Яндекса (Браузер, Диск, Карты), которые оказалось невозможно удалить. Эксперты сказали «Коммерсанту», что это больше похоже на акцию в рамках договорных отношений компаний, чем на исполнение требований закона о предустановке российского софта на продаваемые в стране устройства. Закон вступает в силу с 1 апреля, касается не только Яндекса, подразумевает 16 категорий программ, не требует установки их на телефоны, выпущенные до 1 января 2021 года.

Насчет того, требует ли закон делать программы неудаляемыми, мнения разделились: напрямую это в законе не прописано. Но там говорится, что «требования, устанавливаемые изготовителем гаджета и операционки к российскому ПО для предустановок, должны быть не менее благоприятными, чем требования для зарубежного ПО, предварительно установленного на технически сложный товар». Поскольку некоторые приложения Google с Samsung нельзя удалить, не меньшая благоприятность для Яндекса должна обеспечиваться аналогично.

В «Самсунге» ответили «Коммерсанту», что они знают о вступлении закона в силу только 1 апреля, но «с учетом технических особенностей системное программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда». Для неудаляемых приложений в компании предложили убирать с экрана иконку. Другим производителям тоже может оказаться удобнее обновить сразу все телефоны и планшеты прошивками с предустановленным ПО, чем выделять описанные законом устройства.

Тигран Худавердян заявил, что неудаляемость -- не инициатива Яндекса, компания против этого, это «плохо для пользователей». Яндекс связался с Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio и договорился с ними о том, чтобы его приложения не были неудаляемыми.