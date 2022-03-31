Коммерсантъ в одном абзаце объясняет суть планируемых изменений:

Холдинг VK рассматривает возможность продажи своего игрового подразделения MY.Games, которое сейчас приносит ему треть выручки, рассказали источники “Ъ”. Сделка может носить формальный характер: VK передаст партнеру лицензии на продажи своих игр, а саму разработку оставит в России. Это позволит холдингу сохранить зарубежные рынки и доступ к западным технологиям, нарушенный санкциями.

В отличие от недавно закрытого такси "Ситимобил", которое компании не приносило ничего кроме убытков, игры являются существенной частью выручки ВК, при этом выручки поступающей из-за рубежа, в валюте. Заменить такой источник доходов компании, при реальной продаже бизнеса, будет просто нечем.