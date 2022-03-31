РЖД заключило контракт с Postgres Professional на три года, на сумму 1,08 млрд рублей

«Отечественное решение будет использовано в автоматизированных системах, обеспечивающих важнейшие производственные процессы ОАО «РЖД», – сообщил «Ведомостям» представитель монополии. Он отметил, что ранее госкомпания использовала зарубежные решения, но отказался назвать, каких именно компаний.

По словам Панченко (работает в Postgres Professional), СУБД Postgres Pro представляет собой аналог зарубежных решений от Oracle и Microsoft. Обе компании в начале марта на фоне специальной военной операции России на Украине заявили о приостановке продажи новых решений в России. Тем не менее напрямую с событиями на Украине заключение контракта РЖД не связано: как говорит Панченко, стороны приступили к его обсуждению еще в конце 2021 г.