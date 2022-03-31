РЖД заключило контракт с Postgres Professional на три года, на сумму 1,08 млрд рублей
«Отечественное решение будет использовано в автоматизированных системах, обеспечивающих важнейшие производственные процессы ОАО «РЖД», – сообщил «Ведомостям» представитель монополии. Он отметил, что ранее госкомпания использовала зарубежные решения, но отказался назвать, каких именно компаний.
По словам Панченко (работает в Postgres Professional), СУБД Postgres Pro представляет собой аналог зарубежных решений от Oracle и Microsoft. Обе компании в начале марта на фоне специальной военной операции России на Украине заявили о приостановке продажи новых решений в России. Тем не менее напрямую с событиями на Украине заключение контракта РЖД не связано: как говорит Панченко, стороны приступили к его обсуждению еще в конце 2021 г.
Ранее в РЖД использовали версии Oracle, которые американская компания уже не поддерживала. Занимались её поддержкой российские компании. Вероятнее всего этот сценарий был связан с невозможностью согласовать закупку обновлений Oracle в государственной транспортной компании.
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Ну, так-то мусолили бы контракт полгода-год. А так начали в конце 2021, уже заключили.
C точки зрения упрощения продаж, конечно, сильно легче стало: не приходится пробиваться через вязкое болото боданий с агитками Microsoft и Oracle, вынимая из процесса заключения договора людей, которые сидят на откате партнёров этих богоспасаемых организаций
Ещё бы избавиться от вечных попыток вкрячить какую-то прослойку между конечным заказчиком и конечным исполнителем, которая ничем кроме коррупции не занимается — хорошо станет жить люду айтишному на земле русской.