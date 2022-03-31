Kp.ru стебётся над Ксенией Собчака попросившей аудиторию о донатах:
Собчак попросила народ помочь ей деньгами. "Если у вас есть желание поддержать нашу работу - вы можете купить наш мерч. У нас вышла коллекция с новыми принтами... А еще можно оформить подписку на донаты", - заявила предприимчивая телеведущая.
А ведь буквально год назад Собчак, проживающая в роскошном особняке на Рублевке, в интервью Иде Галич говорила, что она очень хорошо зарабатывает. Точную сумму она припомнить не смогла и заявила, что в год ее доход составлял около четырех миллионов долларов. Время от времени телеведущая хвасталась своим богатством. Например, в отпуск летала на частном самолете. И при этом с удовольствием фотографировалась на борту, держа в унизанной бриллиантовыми кольцами руке бутерброд с черной икрой.
До недавнего времени основной доход ей приносило ведение корпоративных мероприятий и реклама в соцсетях. Только за один рекламный пост на своей странице она брала от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Российская аудитория Собчак, которая готова её поддержать умозрительно, без денег, 4 года назад составляла 1,66% населения.
Добавить 3 комментария
Так ей! Ещё бы запретить въезд в Россию и будет вообще отлично.
Гражданам России не может быть запрещён въезд в страну, и не дай бог дожить до тех времён когда будет запрещён
А так — ну примета времени, что можно быть кем угодно, но и по тебе проедется отключение технологий
Вчера Чичваркину ещё счёт блокировали в Швейцарии (но это от IT совсем далеко, не стали писать, хотя и смешное, на наш взгляд)
Гражданства можно лишить. Но Путин это, конечно, с дочерью Собчака делать не станет.