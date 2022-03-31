Kp.ru стебётся над Ксенией Собчака попросившей аудиторию о донатах:

Собчак попросила народ помочь ей деньгами. "Если у вас есть желание поддержать нашу работу - вы можете купить наш мерч. У нас вышла коллекция с новыми принтами... А еще можно оформить подписку на донаты", - заявила предприимчивая телеведущая.

А ведь буквально год назад Собчак, проживающая в роскошном особняке на Рублевке, в интервью Иде Галич говорила, что она очень хорошо зарабатывает. Точную сумму она припомнить не смогла и заявила, что в год ее доход составлял около четырех миллионов долларов. Время от времени телеведущая хвасталась своим богатством. Например, в отпуск летала на частном самолете. И при этом с удовольствием фотографировалась на борту, держа в унизанной бриллиантовыми кольцами руке бутерброд с черной икрой.

До недавнего времени основной доход ей приносило ведение корпоративных мероприятий и реклама в соцсетях. Только за один рекламный пост на своей странице она брала от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.