Группа «Аквариус» рассказала, что планирует вложить до 5 млрд руб. в новый завод электроники в Твери: группа купила у «РВМ Капитал» производственно-логистический комплекс площадью 27 тыс. кв. м. На новом заводе «Аквариус» готовится собирать серверы, системы хранения данных, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные персональные компьютеры, принтеры и многофункциональные устройства. Источники на рынке предупреждают, что проект выглядит рискованно, поскольку сейчас у отрасли нет понимания, как организовать поставки даже расходных материалов для производства: основная проблема — это отсутствие процессоров, жестких дисков, памяти, а также химических материалов для печатных плат. С другой стороны, на рынке уже сейчас резко вырос спрос на дешевые ПК и ноутбуки, а особенно на СХД, так что, если «Аквариусу» все же удастся запустить проект, без заказов он точно не останется.