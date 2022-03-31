Группа «Аквариус» рассказала, что планирует вложить до 5 млрд руб. в новый завод электроники в Твери: группа купила у «РВМ Капитал» производственно-логистический комплекс площадью 27 тыс. кв. м. На новом заводе «Аквариус» готовится собирать серверы, системы хранения данных, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные персональные компьютеры, принтеры и многофункциональные устройства. Источники на рынке предупреждают, что проект выглядит рискованно, поскольку сейчас у отрасли нет понимания, как организовать поставки даже расходных материалов для производства: основная проблема — это отсутствие процессоров, жестких дисков, памяти, а также химических материалов для печатных плат. С другой стороны, на рынке уже сейчас резко вырос спрос на дешевые ПК и ноутбуки, а особенно на СХД, так что, если «Аквариусу» все же удастся запустить проект, без заказов он точно не останется.
-
Причины и последствия украинского кризиса — лекция профессора политологии чикагского университета Джона Миршаймера 14
-
Фейковое цунами. Как распознавать фейки про спецоперацию на Украине 56
-
Доклад Ашманова: как заставить платформы отказаться от плохого контента 189
-
Пять главных ошибок в разговоре о средствах массовой информации. Для начинающих 25
-
О сложности создания Матрицы в Брянской области 17
Обсуждаемое
-
Сервис виртуальных карт Bankoff заподозрили в нечестности из-за задержки платежей 21
-
IDC ожидает падения российского рынка ИКТ в 2022 году на 25%, украинского – на 60% 8
-
«ВКонтакте» и Telegram стали самыми популярными площадками для миграции блогеров с иностранных платформ 7
-
Треть топовых рекламодателей остановит кампании в России 4
-
Немецкие власти предлагают Telegram начать с ними сотрудничать. Или мессенджер заблокируют и оштрафуют на 55 млн евро 3
Добавить Нет комментариев