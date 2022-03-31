Президент Microsoft Брэд Смит официально ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского полностью прекратить работу в России, включая поддержку существующих клиентов. Смит ответил, что Microsoft продолжит работу с частными пользователями и компаниями, которые не находятся под санкциями. Среди клиентов, как подчеркнул Смит, есть в том числе школы и больницы, и прекращение поддержки создаст риски для гражданского населения.

Схожей позиции придерживается и компания SAP, которая подчеркнула, что поддерживает «больницы, компании, участвующие в цепи поставок продуктов и гражданскую инфраструктуру», но при этом «поддерживает санкции против Росси, включая новые, которые сейчас обсуждаются». IBM подчеркнула, что продолжит работать с российскими компаниями по всему мир, если закон не требует иного. Как пишет Reuters, ряд сотрудников Microsoft, SAP и IBM обращались к руководству своих компаний с требованиями прекратить все отношения с бизнесами российского происхождения.