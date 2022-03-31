Cnews считает, что нас спасут поставки чисто китайских дискретных видеокарт:

Китайская компания Moore Threads анонсировала видеокарты MTT S60 и MTT S2000. Это стартап, основанный в октябре 2020 г. и немногим более чем за год разработавший свои первые полноценные ускорители.

Карта MTT S60 создавалась для использования в настольных компьютерах и высокопроизводительных рабочих станциях, тогда как MTT S2000 предназначена для работы в серверах. Разработчики по неизвестным причинам не стали осваивать самые современные техпроцессы и остановились на 12 нм. Тем не менее, карточки, по крайней мере, настольная MTT S60, способны тянуть современные видеоигры – во время презентации разработчики продемонстрировали ее в игре League of Legends с высокими настройками графики при разрешении 1920х1080 точек (Full HD).

За компанией Moore Threads стоит Чжан Цзяньчжун (Zhang Jianzhong). Это одновременно и основатель, и генеральный директор компании, и он имеет непосредственное отношение к сегменту видеокарт.