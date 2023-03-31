Cainiao Network Technology, логистическое подразделение Alibaba,начала переговоры с банками о том, что может стать первым из нескольких IPO подразделений гиганта электронной коммерции. В четверг две дочерние компании JD впервые подали заявки на продажу акций в Гонконгской биржи. По словам людей, знакомых с вопросом, эти три размещения могут привлечь около $5 млрд. Возрождение активности по IPO китайских компаний происходит после почти года затишья. Спад в секторе начался после того, как китайский регулятор запретил рекордное IPO Ant Group, некогда входивший в число самых прибыльных инвестиционно-банковских групп в мире. В 2021 году, когда Пекин начал стремительную атаку на теологический сектор - от онлайн-торговли до игр - и ужесточил требования к зарубежным листингам.

На этой неделе Alibaba объявила о разделении своего бизнеса стоимостью $220 млрд на шесть основных подразделений, которые будут самостоятельно привлекать средства и планировать IPO. В рамках плана будут созданы шесть крупных бизнес-групп: Alibaba Cloud Intelligence (облачный бизнес возглавит сам Чжан, что свидетельствует о растущей роли ИИ в портфолио лидера электронной коммерции), Taobao Tmall (во главе подразделения онлайн-покупок станет исполнительный директор группы Труди Дай), International Digital Commerce (главой цифрового бизнес-подразделения станет бывший глава международной розничной торговли Цзян Фань), а также Local Life (включает бизнес по доставке еды), Cainiao (логистика) и Dawen Entertainment (цифровые медиа и развлечения).