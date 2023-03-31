ВКонтакте запускает аналог Google Docs и отдельные приложения для видеозвонков и редактирования видео; всё на нейросетях


На мероприятии для авторов Content Day соцсеть анонсировала:

  • редактор текстов, таблиц и досок с возможностями командной работы;
  • сервис вопросов и ответов: кнопка "задать вопрос" в профиле, ответы в виде истории. Mini app с функцией анонимных вопросов в ВК запустил в 2020 году бывший сотрудник Олег Илларионов, сейчас у него около 7,5 млн пользователей;
  • новый алгоритм рекомендаций в Музыке;
  • отдельное мобильное приложение для видеозвонков;
  • отдельное приложение-редактор видео и фото на нейросетях, с дипфейками и озвучкой текста "с помощью синтезированных нейросетями известных голосов";
  • сервисы перевода текста и проверки грамотности текста с рекомендациями по стилистике от нейросетей
  • режим автора: запросы в друзья превращаются в подписки.

Всё это должно ускорить генерацию контента. "Документы" появятся во второй половине 2023 года, сроки запуска остальных продуктов не уточняются.

«ВКонтакте» добавит редактор текстов и таблиц для совместной работы и выпустит «умный» фото- и видеоредактор — Сервисы на vc.ru

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