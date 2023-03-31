Импортозаместитель Instagram Росcграм с 25 тыс пользователей пообещал инвесторам 950% прибыли


Социальное фотоприложение Россграм объявило в своём телеграм-канале о поиске частных инвесторов и пообещало им доходность 850–950% в течение трех лет. Запущенное в марте 2022 года, оно собирается заменить запрещённый Instagram. С 9 февраля этого года распространяется через RuStore, отсутствуя в Google Play и AppStore. В RuStore у него на момент публикации 10 тыс + скачиваний и оценка 3,1. Один из основателей утверждает, что пользователей 25 тысяч.

Пользователи жалуются на баги и ошибки (редакция Roem.ru могла бы к ним присоединиться), отсутствие привычных в IG функций, таких, как личные сообщения ("директ"), сториз, хэштэги и так далее. Есть кнопка "перенести посты из нельзяграма", которая ведёт на чат с поддержкой.

Сейчас приложение позиционируется как "бета-версия на ограниченное число пользователей". Один из основателей, Александр Зобов, рассказал РБК, что уже по результатам 2022 года выручка составила 20 млн рублей за счёт продажи бизнес-аккаунтов. Также одним из первых генераторов выручки стала продажа юзернеймов. Зимой 2022-2023 года "Максимальный" премиум-аккаунт стоил 80 тысяч рублей, "Оптимальный" - 70, "Минимальный" - 15. Галочка верификации выдаётся только платным аккаунтам.

К концу 2023 года приложение намерено дорасти до 5,5 млн пользователей. К 2026 - захватить 25% рынка таргетированной рекламы. В 2023 году выручка должна составить 120-150 млн рублей, "в течение пяти лет - 2,5 млрд".

В этом году компания ориентируется на выручку 120–150 млн руб., а в течение пяти лет — 2,5 млрд руб., рассказал он. Исходя из мультипликатора 8 — среднего значения, которое компания слышит от венчурных фондов при оценке собственной стоимости, ее капитализация, по словам Зобова, должна превысить 4 млрд руб. в ближайшие три года. «Это даст возможность инвесторам продать свои акции в 8–10 раз дороже», — рассчитывает он. За год компания получила больше 1 тыс. заявок от инвесторов, желающих вложить в основном от 20 тыс. руб., но большинству из них пришлось отказать, рассказал Зобов. В прошлом году «Россграм», по его словам, получил 17 млн руб. инвестиций от частных инвесторов.

Условия привлечения финансирования «Россграм» обсуждает «индивидуально с каждым инвестором», но, как уточнил сооснователь, они подписывают инвестиционное соглашение, в котором прописаны сумма вложений и доля в компании, которую получает инвестор. «Сейчас мы отталкиваемся от минимальной суммы инвестиций 2,5 млн руб. О среднем чеке сказать сложно, так как суммы инвестиций могут быть различными», — отметил он.

По словам Зобова, государственные деньги на проект не привлекались, хотя компания подавала заявку на получение гранта в размере 20 млн руб. по программе «Развитие» Фонда содействия инновациям, а также намерены подать заявку на грант в размере до 700 млн руб. в рамках отбора социально значимых импортозамещающих ИТ-проектов фонда «Сколково».

Эксперт от RU-CENTER сказал РБК, что после "Одноклассников" и ВКонтакте клоны популярных западных проектов в России не преуспевали.

«Если за год соцсеть никто не знает и она не растет экспоненциально, шанс, что народ туда вдруг повалит, стремится к нулю. Кроме того, соцсети — это история про монетизацию впоследствии, а в России шансов найти инвесторов без выхода на прибыль в короткие сроки нет», — подчеркнул Алексей Замесов.

В феврале Россграм запустил собственный NFT и пообещал, что "15% выручки будут распределяться между владельцами токена", напоминает "Фонтанка". Пользователям предложат получать вознаграждение за "контент, лайки и комментарии" на свой криптокошелёк и конвертировать его в рубли.

Пост о привлечении инвесторов в телеграм-канале Россграма сопровождался анонсом закрытого оффлайн-мероприятия «на тему венчурных инвестиций», где ожидаются «представители ТОП 10 IT компаний России». Стоимость участия — 5 тысяч рублей.

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    Alex Smn

    Лучше бы тогда уж Ярусу бабла дали или Аську перепилили. Что за народ. То они Git скрепный хотят сделать, то ещё что то… Ну не делается так ничего нормальное.

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