Социальное фотоприложение Россграм объявило в своём телеграм-канале о поиске частных инвесторов и пообещало им доходность 850–950% в течение трех лет. Запущенное в марте 2022 года, оно собирается заменить запрещённый Instagram. С 9 февраля этого года распространяется через RuStore, отсутствуя в Google Play и AppStore. В RuStore у него на момент публикации 10 тыс + скачиваний и оценка 3,1. Один из основателей утверждает, что пользователей 25 тысяч.

Пользователи жалуются на баги и ошибки (редакция Roem.ru могла бы к ним присоединиться), отсутствие привычных в IG функций, таких, как личные сообщения ("директ"), сториз, хэштэги и так далее. Есть кнопка "перенести посты из нельзяграма", которая ведёт на чат с поддержкой.

Сейчас приложение позиционируется как "бета-версия на ограниченное число пользователей". Один из основателей, Александр Зобов, рассказал РБК, что уже по результатам 2022 года выручка составила 20 млн рублей за счёт продажи бизнес-аккаунтов. Также одним из первых генераторов выручки стала продажа юзернеймов. Зимой 2022-2023 года "Максимальный" премиум-аккаунт стоил 80 тысяч рублей, "Оптимальный" - 70, "Минимальный" - 15. Галочка верификации выдаётся только платным аккаунтам.

К концу 2023 года приложение намерено дорасти до 5,5 млн пользователей. К 2026 - захватить 25% рынка таргетированной рекламы. В 2023 году выручка должна составить 120-150 млн рублей, "в течение пяти лет - 2,5 млрд".

В этом году компания ориентируется на выручку 120–150 млн руб., а в течение пяти лет — 2,5 млрд руб., рассказал он. Исходя из мультипликатора 8 — среднего значения, которое компания слышит от венчурных фондов при оценке собственной стоимости, ее капитализация, по словам Зобова, должна превысить 4 млрд руб. в ближайшие три года. «Это даст возможность инвесторам продать свои акции в 8–10 раз дороже», — рассчитывает он. За год компания получила больше 1 тыс. заявок от инвесторов, желающих вложить в основном от 20 тыс. руб., но большинству из них пришлось отказать, рассказал Зобов. В прошлом году «Россграм», по его словам, получил 17 млн руб. инвестиций от частных инвесторов. Условия привлечения финансирования «Россграм» обсуждает «индивидуально с каждым инвестором», но, как уточнил сооснователь, они подписывают инвестиционное соглашение, в котором прописаны сумма вложений и доля в компании, которую получает инвестор. «Сейчас мы отталкиваемся от минимальной суммы инвестиций 2,5 млн руб. О среднем чеке сказать сложно, так как суммы инвестиций могут быть различными», — отметил он. По словам Зобова, государственные деньги на проект не привлекались, хотя компания подавала заявку на получение гранта в размере 20 млн руб. по программе «Развитие» Фонда содействия инновациям, а также намерены подать заявку на грант в размере до 700 млн руб. в рамках отбора социально значимых импортозамещающих ИТ-проектов фонда «Сколково».

Эксперт от RU-CENTER сказал РБК, что после "Одноклассников" и ВКонтакте клоны популярных западных проектов в России не преуспевали.

«Если за год соцсеть никто не знает и она не растет экспоненциально, шанс, что народ туда вдруг повалит, стремится к нулю. Кроме того, соцсети — это история про монетизацию впоследствии, а в России шансов найти инвесторов без выхода на прибыль в короткие сроки нет», — подчеркнул Алексей Замесов.

В феврале Россграм запустил собственный NFT и пообещал, что "15% выручки будут распределяться между владельцами токена", напоминает "Фонтанка". Пользователям предложат получать вознаграждение за "контент, лайки и комментарии" на свой криптокошелёк и конвертировать его в рубли.

Пост о привлечении инвесторов в телеграм-канале Россграма сопровождался анонсом закрытого оффлайн-мероприятия «на тему венчурных инвестиций», где ожидаются «представители ТОП 10 IT компаний России». Стоимость участия — 5 тысяч рублей.