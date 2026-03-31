Как нам стало известно, в конце прошлой недели Минцифры провело совещание с представителями крупнейших российских IT-компаний (порталы, e-commerce), и потребовало внедрить в российские приложения систему оценки вероятности использования пользователем средств обхода блокировок, и отказывать от обслуживания в случае их выявления.

При этом советуется учитывать косвенные свидетельства работы за proxy или VPN, и тот факт, что далеко не всегда работа через тоннель свидетельствует об использовании средств обхода блокировок — иногда это легитимные корпоративные средства безопасности, инструменты разработчика или средства антивирусной защиты. Кроме того, в рекомендациях (с которыми ознакомился Roem.ru) признаётся, что на устройствах, находящихся в сети, где обход блокировок реализован на уровне маршрутизатора, признаков использования VPN с помощью приложения-клиента установить не удастся.

В этом случае рекомендуется обращать внимание на IP-адрес пользователя и на задержки в работе с сервером, поскольку перенаправление трафика неминуемо будет приводить к возрастанию времени ответа между клиентом и сервером.

Что касается того, работу чего именно нужно блокировать — речь идёт не только о доступе к личному кабинету, но и об открытых для работы без регистрации сервисов, типа поиска «Яндекса». Завершить внедрение вышеописанных мер предлагается к середине апреля.

Возражения представителей компаний об экономическом ущербе их бизнесу при отбрасывании клиентов, в которых они уверены, не выключивших VPN, и о крайне сжатых сроках на реализацию мер по блокировке доступа — представителей Минцифры не заинтересовали.

Таким образом использование VPN и прокси для российских пользователей станет менее удобным, из-за необходимости постоянно включать и выключать удалённый доступ на устройстве, а подсоединение к иностранным проектам, заблокированным в России, — станет регулярно прерываться на время посещения российских сайтов.

