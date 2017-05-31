Предприниматели, которые не успеют перейти на онлайн-кассы к 1 июля, но уже заказали поставку необходимого кассового оборудования, могут быть освобождены от административной ответственности, по словам Минфина. Об этом сообщает портал vc.ru со ссылкой на письмо, подписанное заместителем министра Ильи Трунина и направленное 30 мая в ФНС, МВД и Роспотребнадзор. Еще в апреле об этом заявлял глава ФНС Михаил Мишустин, пишет «Газета.ru».

В письме также говорится, что компании смогут избежать штраф только в случае, если докажут, что приняли все меры для исполнения требований закона. Всем, кто не предъявил доказательства (договор поставки) и не установил онлайн-кассы, придется заплатить штраф в 75−100% от суммы расчётов, которые прошли без ККТ, но не менее 30 тысяч рублей. Предпринимателям, которым вовремя не пришла поставка, разрешено пользоваться старыми кассами.

Законопроект, согласно которому все магазины должны установить новые кассовые аппараты, был опубликован 9 января 2016 года. Обязывать перейти на онлайн-кассы, которые будут передавать в ИФНС данные о каждом чеке, продавцов начали с 1 февраля этого года. Для нового оборудования уже разрабатывают решения такие компании, как «Яндекс» и Qiwi. Qiwi займется производством онлайн-касс с компанией «Штрих-М», а первая компания — обработкой фискальных данных ККТ.