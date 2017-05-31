«Яндекс» добавил в «Навигатор» голос Оптимуса Прайма из фильма «Трансформеры: Последний рыцарь», который в июне запустится в российских кинотеатрах. Как рассказал «Роем!» представитель компании Дмитрий Горчаков, это было сделано в рамках нативной рекламной кампании по продвижению фильма.

Ранее компания добавила в «Навигатор» голос Федора Бондарчука в ходе кампании по продвижению фильма «Притяжение». Сумму контракта с прокатчиком «Трансформеров» «Яндекс» не раскрывает, по словам Горчакова, такие голосовые проекты в зависимости от сроков, состава, интеграций с другими гео-сценариями могут стоить от 5 до 10 млн рублей.

Мы планируем добавлять новые голоса и дальше, но разумеется, что не все они будут частью рекламных кампаний брендов и будут появляться не очень часто. «Навигатор» активно экспериментирует с нативными форматами, — уточнил Горчаков.

В августе 2016 года «Яндекс» впервые добавил в навигатор голос известной персоны, тогда «Навигатор» заговорил голосом теле и радиоведущего Василия Уткина. Это было сделано в преддверии Олимпийских игр.

В мае этого года «Яндекс» объявил, что запустит тестирование рекламы в мобильном приложении «Яндекс.Метро», партнёром на этапе тестирования стала сеть пиццерий «Папа Джонс». В приложениях «Метро» для Android и iOS появилась кнопка с изображением пиццы. При нажатии на неё пользователь попадёт в специальный раздел, где можно получить промокод и перейти на сайт пиццерии для оформления заказа.

В марте 2017 года «Яндекс» добавил брендированные изображения в панорамный режим карты Москвы. Первым партнером сервиса стала компания «Централ Партнершип», которая разместила на панорамах виртуальную рекламу фильма «Призрак в доспехах».