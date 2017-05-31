Руководитель сервиса «Яндекс.Дзен» Виктор Ламбурт рассказал сайту «Юга» про обновления его проекта — в частности в «Яндексе» считают, что «Дзен» не усугубит проблему пузыря мнений. Она известна по персонализированному сегодня поиску Google/Yandex и соцсетям с лайками типа Facebook. Пользователь Facebook, «Одноклассников», Twitter и т. д. — живёт не столько в своей собственной ленте новостей, сколько в сети сформированной программистами и рекламодателями («Дзен» монетизирутся рекламой):

— […] Мы все слышим о термине постправды — люди лайкают то, что им нравится, и приходят в интернет за подтверждением своей точки зрения, а не за альтернативной. Вы согласны с тем, что персональный сервис рекомендаций еще больше усугубит возведение стен этих самых социальных пузырей? — Не согласен с тем, что «Дзен» усугубит эту ситуацию. Не могу говорить за все персональные сервисы, но мы, видя эту проблему, делаем специальные вещи, чтобы расширять круг интересов человека. Во-первых, мы пытаемся предлагать материалы на темы, которые похожи на те, которыми интересуется пользователь. Во-вторых, мы предлагаем ему материалы, которые в целом популярны среди всей аудитории в этот момент. И для «Дзена» одна из важных метрик — diversity, разнообразие контента, которое мы предоставляем человеку. Часто мы, чтобы повысить diversity, несколько снижаем релевантность. Мы много внимания уделяем вытаскиванию человека из пузыря.

Накануне, 30 мая, «Яндекс» запустил на базе сервиса «Дзен» блог-платформу для независимых блогеров, изданий и брендов. В новой системе работает «подписка» на каналы того или иного издания или автора. Но старая рекомендательная система, когда выбор контента делает не подписчик, а «Яндекс», тоже сохранена.

Яндекс распространяет «Дзен» в собственном «Браузере», осенью прошлого года система появилась в «Хроме» с установленным классическим расширением «Яндекса», практически одновременно поисковик предложил производителям телефонов деньги за предустановку «Дзена» на Android. Сейчас технология встроена в предустанавливаемый «хаб всех приложений» Around на смартфонах производства Micromax; в мае 2017 «Дзен» появился в обновлении ПО для телефонов Wileyfox (производства Fly).