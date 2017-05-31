Часть жителей Крыма и Севастополя утром 31 мая не смогли получить доступ к сайтам «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекса». Как сообщило издание Tjournal доступ к сервисам российских Интернет-ресурсов закрыл провайдер «Воля». Как уточняют в комментариях пользователи и подтверждают эксперты, провайдер использовал магистральный канал, обслуживаемый украинской компанией, и не успел оперативно перейти на каналы, неподконтрольные Украине. В техподдержке «Воли» пообещали решить проблему в ближайшее время.

Высокопоставленный сотрудник крымского провайдера пояснил редакции «Роем!», что керченская линия связи Крым-РФ находится в полной собственности компании «Миранда-Медиа». По его словам это фактический монополист на прямую связь с основной частью Российской Федерации. При этом крупные провайдеры стараются диверсифицировать подключения и приблизительно половина интернет-трафика в Крым идёт через керченскую линию с материковой части России, а другая через украинские каналы оставшиеся со старых времен. Подключение через украинские линии продиктовано экономическими причинами, оно часто дешевле тарифов «Миранды-медиа». Для «Воли» разница в уровне цен могла быть ещё выше, поскольку компания связана с украинским одноименным провайдером.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировке сайтов «Яндекса» и Mail.ru Group, в том числе — социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Всего под санкции попало 468 организаций. 17 мая провайдеры начали процедуру блокировки.

В начале апреля 2015 года стало известно, что «Ростелеком» собирается продать контрольные пакеты во всех своих крымских активах: телекоммуникационной компании «Миранда-медиа» и структуре, управляющей пансионатом «Малахит» в Ялте. Также в Крыму официально не работают «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и Tele2.