Telegram Дурова упал из-за GoDaddy


Веб-версия и сайт популярного мессенджера Telegram Павла Дурова стала недоступна примерно в 13:30. Компания объясняет сбой проблемами с DNS. Приложения Telegram, в том числе десктопные, остаются в рабочем состоянии.

Позже компания уточнила, что речь идёт о сбое у популярного регистратора GoDaddyy. «Не пользуйтесь ими!» — предостерегли в официальном Twitter-аккаунте Telegram.

В 14:23 компания отчиталась, что проблема решена. Скоро всё должно подняться.

27 февраля в социально сети «ВКонтакте», которую также основал Павел Дуров, произошёл крупный сбой. Соцсеть функционировала не полностью в течение двух часов. Тогда администрация компании тоже обвинила во всём регистратор GoDaddy — он приостановил работу одного из системных доменов «ВКонтакте», в результате чего часть медиаконтента перестала отображаться на сайте и в мобильных приложениях. Компания сообщила, что переехала на другой домен.

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