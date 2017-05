Веб-версия и сайт популярного мессенджера Telegram Павла Дурова стала недоступна примерно в 13:30. Компания объясняет сбой проблемами с DNS. Приложения Telegram, в том числе десктопные, остаются в рабочем состоянии.

Yes, sorry. Some DNS issues with our web properties, back soon. Messaging via apps is alive and well. — Telegram Messenger (@telegram) May 31, 2017

Позже компания уточнила, что речь идёт о сбое у популярного регистратора GoDaddyy. «Не пользуйтесь ими!» — предостерегли в официальном Twitter-аккаунте Telegram.

Due to @GoDaddy's DNS issues, Telegram Web, the Bot API and t.me links are down for >1 hour. Still no fix from @GoDaddy. Don't use them! — Telegram Messenger (@telegram) May 31, 2017

В 14:23 компания отчиталась, что проблема решена. Скоро всё должно подняться.

Finally fixed. Coming back now. There may be some lingering issues due to caching, but should be OK soon. — Telegram Messenger (@telegram) May 31, 2017

27 февраля в социально сети «ВКонтакте», которую также основал Павел Дуров, произошёл крупный сбой. Соцсеть функционировала не полностью в течение двух часов. Тогда администрация компании тоже обвинила во всём регистратор GoDaddy — он приостановил работу одного из системных доменов «ВКонтакте», в результате чего часть медиаконтента перестала отображаться на сайте и в мобильных приложениях. Компания сообщила, что переехала на другой домен.