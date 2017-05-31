Судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина поддержала иск миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному. Суд, в частности, постановил удалить фильм-расследование «Он вам не Димон» и опровергнуть сведения, порочащие Усманова. […] Усманов подал иск к Навальному через месяц после публикации расследования «Он вам не Димон» о Медведеве.

— сообщила «Медуза».

Представитель фонда Навального заявил, что удалять фильм они не будут:

Сильно решение. Но удалять ничего мы, конечно, не будем — Георгий Албуров (@alburov) May 31, 2017

На момент публикации фильм «Он вам не Димон» только на YouTube собрал 21 миллион просмотров, 600 тысяч человек оценили его лайком, а 55 тысяч зрителей дали обратную оценку.