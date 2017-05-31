Полиция допросила миллиардера Михаила Мирилашвили и его сына Вячеслава Мирилашвили по делу о коррупции в МВД Израиля, сообщило издание Haaretz. По его информации речь идет о расследовании в отношении министра внутренних дел Израиля Арье Дери. Никакой конкретной информации о содержании допросов нет, однако известно, что, помимо прочего, следователи задавали вопросы о социальной сети «ВКонтакте», совладельцем которой до 2013 года являлся Вячеслав Мирилашвили.

По сообщению полиции, Арье Дери подозревается во взяточничестве, отмывании денег, мошенничестве, нарушении налогового законодательства. В 2013 году Михаил Мирилашвили продал свою долю в социальной сети «ВКонтакте» фонду Алишера Усманова UCP, после чего переехал в Израиль. Вместе со своим партнером Львом Левиевым активно инвестирует в различные высокотехнологичные стартапы.