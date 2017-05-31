Крупнейшая в России онлайн-школа английского языка Skyeng запустит отдельные занятия для профессионалов различных областей. Об этом «Роем!» сообщили представители Skyeng.

Первым адресатом стали специалисты из индустрии красоты: стилисты-парикмахеры, визажисты, имиджмейкеры. Партнером проекта стала имидж-лаборатория «Персона». Идея, по словам представителей Skyeng, «родилась совместно в ходе знакомства-встречи». Также в компании рассказали, что существенных инвестиций в проект не было. Стоимость занятий со специальной программой — та же, что и на обычные занятия школы. Представители отметили, что у них есть «большие планы» на работу со специалистами в других областях, но подробности раскрывать отказались.

Обучение проходит на собственной платформе Skyeng Vimbox. Принципиальное отличие курса — в содержании уроков: учащиеся будут проходить материалы, связанные с их профессией, изучать специализированные термины, сленг и разбирать часто встречающиеся в их повседневной деятельности кейсы.

Выручка онлайн-школы за 2016 год составила 330 млн рублей. Операционная прибыль — 66 млн рублей (в 3,5 раза больше, чем в 2015 году). В течение прошлого года компания вложила 30 млн рублей на развитие платформы.