Специалисты компании Claims Екатерина Проничева и Игорь Невзоров рассказали, почему все будущие регистрации Apple для i-товаров находятся под угрозой.

Знаете ли вы, что такое iBank? Возможно, вы думаете, что это банк компании Apple по аналогии с iPhone, iPad, iTunes, iCloud и другими продуктами компании, начинающимися на i? На самом деле, нет. Обозначение iBank принадлежит компании БИФИТ и является названием программы, позволяющей банкам предоставлять услугу интернет-банкинга своим клиентам. Вряд ли вы об этом знали, правда?

Тем не менее, не так давно этот знак был признан общеизвестным товарным знаком в России. Это означает, что теперь компания БИФИТ может запрещать использовать похожие обозначения не только для похожих товаров и услуг (например, программы для банков, просто программное обеспечение и др.), но и для любых других товаров и услуг, если такое использование вызывает ассоциацию с владельцем общеизвестного знака и может ущемить его интересы. Еще одним преимуществом общеизвестного товарного знака является то, что он действует бессрочно в отличие от обычного знака, который необходимо продлевать каждые 10 лет. Аннулировать же общеизвестный знак крайне сложно. За всю историю существования в России общеизвестных знаков было всего три случая отмены таких знаков.

Зарегистрировать общеизвестный товарный знак достаточно сложно, так как необходимо продемонстрировать очень высокий уровень известности бренда среди потребителей. На данный момент в России зарегистрировано всего 184 общеизвестных товарных знака, среди которых — Coca-Cola, «Лукойл», Lipton, «Альфа-Банк», Intel, «Калашников», «ВКонтакте» и др. И вот теперь — iBank.

Регистрация iBank во многом удивительна, так как по известности это обозначение вряд ли может сравниться со всеми перечисленными или, например, с Третьяковской галереей, которая попала в реестр Роспатента сразу за ним. Однако с точки зрения соблюдения требований закона все логично. Как правило, одним из основных доказательств известности знака является социологический опрос, где у респондентов спрашивают, знают ли они такое обозначение, для чего оно используется, как давно его знают и т. д. Так вот, сложившаяся практика Роспатента разрешает проводить такой опрос среди непосредственных потребителей на соответствующем рынке, а не среди всего населения России. В случае с iBank опрашивались банковские работники. Естественно, большинство банковских работников сказали, что знают программу iBank. Это все равно что у интернет-маркетологов спросить, знают ли они Sape. При этом, широкой публике это обозначение вряд ли будет что-то говорить.

Интересно, что при этом у компании Apple ни одного общеизвестного знака в России до сих пор нет. Хотя, казалось бы, ну кто не знает iPhone? Теперь все будущие регистрации Apple для i-товаров фактически под угрозой, так как они могут быть сходны с общеизвестным iBank. Более того, похоже, что будущему сервису Apple для прямых платежей с телефона на телефон, который сейчас разрабатывается компанией, придется подыскать для России другое название.

И в целом, регистрация общеизвестного iBank наносит существенный удар по возможной монополии Apple на i-товары. Ранее Apple активно боролась с теми, кто пытался паразитировать на букве i. Правда, еще в 2010 году в одном из таких процессов Apple проиграла производителю сумок DOPi (здесь нужно зеркало, чтобы понять фишку) в австралийском суде.

При желании в России Apple могла бы побороться за монополию на букву i, но из-за пассивной позиции по этому вопросу сейчас i-бренд существенно размыт. Так, в России на другие компании зарегистрированы «Ай Мобилко», «Ай-Облако», «Ай читалка», просто «Ай», «iPressPad», «iParking», «i-Store.ru» и много других i-знаков. А теперь и над самой Apple навис общеизвестный iBank.

Ситуации, когда российские компании закрывают российский рынок для иностранцев своими товарными знаками, нередки. Во-первых, часто популярные бренды регистрируются как товарный знак «патентными троллями» — теми, кто профессионально зарабатывает на товарных знаках. Так, Starbucks вышел на российский рынок только в 2007 году, но, конечно, этот бренд был достаточно хорошо известен и раньше. В 2004 году третьим лицом на регистрацию был подан вот такой знак:

После чего, эта компания пошла отменять более старые товарные знаки оригинального Старбакса, который их к тому моменту не использовал. Старбаксу пришлось потратить много времени и сил для того, чтобы отбить свой бренд в России.

Некоторые же иностранные компании идут по пути наименьшего сопротивления и покупают товарные знаки, уже зарегистрированные в России. Так, свои бренды у третьих лиц выкупили, например, Ikea, Marks&Spencer и HomeDepot.

С похожими ситуациями сталкиваются и крупные российские компании. Например, сейчас МТС пытается отстоять в Суде по интеллектуальным правам свои товарные знаки, которые оспариваются на основании следующего знака:

Данный знак еще в 2004 г. был зарегистрирован на ГУП Самарской области «Областная машинно-технологическая станция», что объясняет оригинальный дизайн с подсолнухом и пшеничным колосом. Правда, товары, для которых знак регистрировался включают, среди прочего, телефонные аппараты, переносные телефонные аппараты и установку и ремонт телефонов. Позднее правообладатель товарного знака сменился, и в 2017 г. были поданы ряд исков об отмене товарных знаков МТС, которые рассматриваются по сей день.

Во-вторых, иногда бывает так, что уже действующая на российском рынке компания использует бренд, созвучный с очень известным иностранным брендом, который только готовится выйти на российский рынок. Так, например, было с международной банковской группой ING, которая в 2007 г. готовилась выйти на российский рынок страхования и столкнулась с ИНГОССТРАХ. Правда, в этом случае компании ограничились угрозами и переговорами, так как исход суда был непредсказуем для обоих страховщиков, и по сей день мирно сосуществуют на рынке.

Аналогичная ситуация произошла с Alibaba. К моменту выхода компании на российский рынок бренд Alibaba уже был зарегистрирован в России для различных товаров и услуг несколькими компаниями и ИП (1, 2).

Alibaba пришлось долго и мучительно отбивать свой бренд в Роспатенте и Суде по интеллектуальным правам.

Так что же означают все приведенные примеры и общеизвестный знак iBank? Похоже, что действующее законодательство и практика пока, к сожалению, несовершенны: достаточно часто они оказываются на стороне тех, кто правильно следовал формальной процедуре — первым подал заявку на товарный знак, правильно провел социологический опрос, — а не на стороне тех, кто реально инвестирует деньги, время и усилия в развитие популярных брендов, но не торопится с оформлением своих прав. Порой закон может оказаться на стороне более быстрого и активного конкурента, нежели на стороне бизнеса, заставляющего мир думать и чувствовать по-новому. Эти примеры учат нас тому, что важно не только вовремя поставить точку в конце предложения, но и своевременно расставить все точки над i.