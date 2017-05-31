Входящие в Mail.ru Group «Одноклассники» подстраховали жителей Подмосковья/Москвы и предупредили, что в 21:00 появится риск пострадать от шквального ветра. Непогода продлится всю ночь до утра 1 июня.

Обновлено 31 мая , среда 21:10 Читатели рассказали, что «ВКонтакте», входящие в ту же группу Mail.ru, разослали предупреждения через систему сообщений:

Facebook, по наблюдениям редакции, таких предупреждений пока не выдал. Последняя из них, американская сеть, умеет работать с чрезвычайными ситуациями. В частности через день после московского урагана 29 мая, 30 числа, в сети начали появляться специализированные статусы — «я не пострадал».

29 мая из-за урагана погибли 16 человек, десятки получили травмы. МЧС и сотовые операторы, теоретически, могли предупредить город о шторме, однако оповещение не было очень качественным, что вызвало споры между ведомством и сотовыми операторами, кто из них несёт большую символическую ответственность за плохое оповещение о риске возникновения чрезвычайной ситуации. Информирование населения о ЦП — одна из функций сотовых операторов. Социальные сети подобной обязательной нагрузки не несут и делают или не делают оповещения добровольно.

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