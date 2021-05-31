Почтовый оператор представил совету директоров новую стратегию. Он собирается «стать первоклассным, отвечающим лучшим мировым стандартам логистическим провайдером», продолжая обеспечивать почтовую связность страны. Для разработки стратегии в компании изучили опыт почтовых операторов европейских и азиатских стран.

Компания будет «избавляться от ригидности, меняться, добиваться хорошего корпоративного метаболизма, скорости принятия решений и, самое главное, гибкости».

Её глава Максим Акимов рассказал РБК, что «Почта» будет развивать экспресс-доставку товаров повседневного спроса из dark stores в отделениях. В стратегии заявляется желание стать «одним из ключевых игроков на российском рынке ретейла». Отделения станут «магазинами у дома» с небольшим ассортиментом и низкими ценами. Акимов согласился с корреспондентом РБК в том, что «Почта» собирается конкурировать с «Самокатом» и Яндекс.Лавкой.

В «Почте» собираются решить проблему гарантированного срока доставки, которую пока не решил никто из интернет-ритейлеров кроме дорогих премиальных магазинов, которые могут себе позволить свой транспорт. В июле оператор выведет на рынок «логистические продукты, которые дадут точный срок доставки в США и Германию». Это поможет стимулировать экспортную торговлю, которая, по наблюдениям Акимова, расцвела за пандемию и продолжает развиваться.

Собственный маркетплейс, который запускался не менее четырех раз (и ещё раз анонсировался маркетплейс услуг) «Почта» развивать передумала. У иностранных почтовых операторов это тоже не получилось, отметил Акимов. Российский почтовый оператор может быть каналом продвижения других маркетплейсов: «Сейчас в нашем приложении мы продвигаем витрину goods, например, и могут добавиться и другие».

«Нигде не покатило. Видимо, степень концентрации и уровень посвящения внутренней культуры компании к этому продукту должны быть настолько высоки, что он выжигает все остальное. Это должен быть только этот бизнес, не связанный больше ни с какой другой почтовой деятельностью». Он требует колоссальной концентрации, огромных инвестиций в продвижение, технологии, людей, огромного клиентского фронта. Видимо, существует какой-то конфликт культур.

Акимов считает, что «Почте» было бы полезно привлечь частное финансирование через IPO или private equity. Акимов называет частный капитал «гигиенической присадкой», которая позволит «иметь другую сторону для диалога, которая бы немножко подвинчивала мозг менеджменту, давала бы правильные ориентиры по поводу операционной эффективности и оптимизационной работы внутри».

За 2020-й рынок здорово поменялся. Ключевой для нас — электронной коммерции, показавший взрывной рост, — изменился структурно. На нем произошло три тектонических сдвига. Первый — это переход потребителей с трансграничной торговли на domestic market: российская электронная полка научилась работать с локальным клиентом, дав продукт не хуже, а иногда и лучше, чем зарубежный маркетплейс. Это подтолкнуло к появлению второго важного фактора — вопроса скорости доставки, который стал вызовом, на который нужно отвечать. Продавцов стало так много, что инфраструктуры стало не хватать. Даже монобренды, которые не присутствовали никогда на маркетплейсах, выплеснулись за этот год в онлайн. Наверное, кроме бутиков, где по-прежнему говорят: «Никогда мы не пойдем в онлайн, потому что прадедушка торговал офлайн, и я, мастер, буду ходить с метром швейным и торговать тоже офлайн», все имеют онлайн-каналы".

Акимов уверен, что «Почта» должна развиваться как рыночный игрок, слишком активная государственная поддержка заставит её «деградировать».

«Нам предстоит решить сложную задачу, это главный вызов, который не уникален для „Почты России“ и одинаков для всех почтовых операторов. С одной стороны, мы зависим от присутствия на традиционных рынках — письменная почтовая корреспонденция, доставка пенсий и т. д. , — на которых продукты в традиционной конфигурации стагнируют в силу вполне естественных причин, а трансформация продуктов (например, перевод в цифровой канал) требует значительных вложений как времени, так и средств. С другой — есть быстрорастущие рынки, на которых агрессивно появляются хорошие и качественные продукты. Есть и третья сторона — наша миссия поддерживать почтовую связность страны. Наличие этих трех факторов вместе, конечно, здорово шатает мне экономику. Но мое глубокое убеждение, что, как только мы будем получать прямые субсидии на поддержание сети или на латание дыр в нашей операционной модели, мы будем деградировать как игрок. И никакой менеджер не сможет этой деградации сопротивляться. На системной основе деятельность „Почты России“ субсидироваться не должна, и наша стратегия этого не предполагает. Мы хотим развиваться как рыночный игрок».

Оптимальной Акимов видит для «Почты» структуру холдинга, у неё уже есть дочерние компании, и в процессе реорганизации их станет больше. Такие компании смогут «получать партнеров, в том числе акционерных, привлекать самостоятельно финансирование, быстро генерировать продукты, тестировать гипотезы и выводить их на рынок». В смысле приобретения компаний «Почте» интересно всё, что связано с торговлей и логистикой: «маркетинговая аналитика, управление виртуальным складом, остатками, формирование карточек», «компании, которые занимаются магистральными перевозками, складской логистикой, фулфилментом», «финтех, но как часть сервисов для электронной коммерции, электронный документооборот, сервисы коммуникаций, быстрое распознавание, защита данных и пр». Сделки по слиянию и поглощению помогут «Почте» избежать ловушек органического роста и обогнать в развитии конкурентов, «затащить новую культуру внутрь и инвестировать в развитие рынка».

Компания собирается повлиять на внесение изменений в законодательство: многие вещи сейчас зарегулированы архаично, мешают «Почте» работать, создают бюрократию, бессмысленную разницу в цене услуг, не дают ввести новые услуги типа страхования отправлений с любым способом доставки. Кроме того, Акимов хотел бы «отрегламентировать доступ к почтовому ящику», чтобы туда не бросали «рекламу и макулатуру». Физические почтовые ящики должны будут превратиться в постаматы: «никто не мешает изменить конфигурацию этого ящика, чтобы вы, заказав себе условно бумажные тарелки к пикнику, нашли их, если они нужны к вечеру, в этом микропостамате. Речь о том, чтобы двигать услугу конечной бесконтактной доставки ближе к дому».

Думаю, в этом году будем пилотировать. По итогам нашего корпоративного акселератора выиграла одна из технологических заявок про мини-постаматную сеть. Но там огромное количество вопросов: доступ людей из соседнего подъезда (мы не сможем это делать в каждом подъезде), если мини-постамат на открытом воздухе — нужны спецусловия хранения, как туда помещать товары и т. д. Но это жизнеспособный продукт, доставка будет двигаться ближе к клиенту, будет все больше бесконтактной и в удобное для него время.

Проект по доставке алкоголя касается только российских вин и направлен на то, чтобы поддержать развитие соответствующего рынка. Хозяйства из южных регионов уже обращаются к компании с просьбой помочь с доставкой. Эксперимент запустят первого сентября.

Почта планирует запустить «отделения на дому» и франшизу:

Мы планируем изменить зонирование, форматы, запустить так называемое отделение на дому, когда нам выгоднее доплатить сотруднику за то, что он работает из дома, а не из отделения, где нужно исправлять провалившийся пол и потолок, сквозь который давно видны звезды. При этом, подчеркну, число отделений мы сокращать не будем. Еще подумываем часть отделений отдать франчайзинговым партнерам, но это крайне непростая тема, и если это делать, то взвешенно и аккуратно. Надеемся, что будем развивать сеть на базе частичной занятости, когда человек будет числиться на одну десятую ставку у нас в силу регуляторного ограничения, требующего допускать к работе с почтовыми отправлениями только штатных сотрудников, но в то же время будет предпринимателем, который будет продавать сервис.

Доставка дронами сейчас на стадии экспериментов на промышленной основе: тяжёлые дроны, способные нести большой вес. А финтех «Почта» развивать не хочет, этим занимается «Почта Банк», плюс есть партнёрство с ВТБ.

В новой стратегии обнаружились «сервисы для пенсионеров и медико-социальная логистика»: Акимов объяснил, что почтальон превратится в «мобильного соцработника», который поможет пенсионерам с доступом к «Госуслугам», «к передаче медицинских данных, измерение каких-то базовых параметров состояния здоровья человека, доставка средств реабилитации и др. Люди могут поинтересоваться состоянием здоровья, предоставить эту информацию родственникам по их запросу. Какую-то базовую коммуникацию сделать. Потом предоставить это органам социальной защиты или в отношении условий жизни». Такая услуга уже пилотируется в Ульяновской области. «Почта» хотела бы ещё и доставлять таким образом лекарства, но для этого надо решить вопрос с законодательным регулированием их дистанционной продажи