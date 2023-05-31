Капитализация Nvidia впервые приблизилась к отметке в один триллион долларов. Это произошло на фоне все усиливающегося внимания к генеративным ИИ, С октября стоимость Nvidia выросла примерно на 200%, намного опередив любого другого участника ндекса S&P 500. Только четыре другие американские компании в настоящее время оцениваются более чем в $1 трлн: Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon. Инвесторы рассчитывают, что на фоне популярности ChatGPT и других чат-ботов спрос на процессоры, которые могут ускорить работу искусственного интеллекта, будет расти. Акции конкурентов Nvidia также резко дорожают: в частности, отмечается рост бумаги производителя микросхем Advanced Micro Devices, акций Taiwan Semiconductor Manufacturing и других.

Основательница инвестиционной компании ARK Investment Management Кэтрин Вуд считает, что следующими, кто повторит рост Nvidia, станут поставщики специализированного ПО. Она приводит в качестве ключевых примеров UiPath (производитель ПО для автоматизации роботизированных процессов), Twilio (программируемые средства связи для совершения и приема телефонных звонков) и Teladoc Health (транснациональная компания, специализирующаяся на телемедицине и виртуальном здравоохранении). «На каждый доллар аппаратного обеспечения, которое продает Nvidia, поставщики программного обеспечения, SaaS-провайдеры будут получать доход в размере 8 долларов», - сказала Вуд в интервью Bloomberg TV.