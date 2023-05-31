РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) выпустила исследование экономики Рунета, BFM проинтервьюировали директора ассоциации Сергея Гребенникова.

По его словам, экономика (все деньги, заработанные в России с помощью интернета) выросла за 2022 год на 29% (во время пандемии выросла на 40%). Лидеры роста - екоммерс, информационная безопасность и инфраструктура. Спад случился в контенте из-за ухода западных компаний и отзыва лицензий на иностранные кино и музыку, а также в рекламе и маркетинге из-за ухода западных площадок (Google, Meta). Сильно сократился объём доступного рекламного инвентаря, исчезли с рынка много мелких рекламных агентств, упал уровень креатива.

Электронной торговлей правят три лидирующих маркетплейса, продавцу, чтобы существовать, надо присутствовать хотя бы на одном. С маркетплейсами нужно договариваться о регулировании и цивилизованных правилах игры, требуются не запреты, а коммуникация.