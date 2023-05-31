Российским разработчикам стала доступна библиотека решений с открытым кодом Mos.Hub. Это модернизированный городской репозиторий программного обеспечения, который столица развивает более 10 лет. Теперь делиться собственными разработками и повторно использовать отдельные элементы городских цифровых сервисов смогут ИТ-специалисты со всей страны.

Добавление к сервису средств анализа кода на ошибки и уязвимости обещается "в перспективе". Работа по построению "столичной экосистемы разработки программного обеспечения" продолжается, Москва должна в ближайшие несколько лет полностью перейти на собственные решения.