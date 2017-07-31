«Яндекс» договорился о предустановке своей поисковой системы в альтернативные мобильные браузеры, среди которых — Samsung Internet, Xiaomi и UC Browser. Поиск будет работать по умолчанию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора компании Александра Шульгина. Шульгин также отметил, что на долю этих браузеров приходится примерно 20% мобильного трафика со всех устройств на Android в России.

Двухлетние судебные разбирательства между ФАС и Google закончились мировым соглашением в апреле 2017 года. Так, компания отказалась от требований об эксклюзивности своих приложений на устройствах на Android в России и обязалась не ограничивать предустановку конкурирующих поисковиков и приложений, в том числе — на главном экране по умолчанию. Для браузера Chrome Google вскоре должен разработать «окно выбора» поисковика по умолчанию в мобильных устройствах.

В это время, также пишет издание, устройства Xiaоmi и Samsung попали в тройку лидеров продаж в интернете в России (первое место заняла Apple). В июне этого года на долю Xiaоmi пришлось 11% смартфонов, которые были проданы через российские онлайн-магазины, на долю Samsung — 17%.