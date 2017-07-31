С биржи BTC-e, чья работа была заблокирована американскими властями, перед самым закрытием вывели $95 млн. При этом все средства были выведены одной транзакцией. Судя по сообщениям в Twitter биржи, на BTC-e оказались заблокированы как минимум сотни тысяч долларов пользователей, пытавшихся заработать на буме криптовалют, по некоторым оценкам оборот BTC-e мог составлять до $1 млрд.

26 июля офис прокурора штата Калифорния распространил заявление, к котором говорится что арестованный в Греции россиянин Александр Винник управлял биржей BTC-e, а также был вовлечен в отмывание денег и другие преступления.

«Мы намерены и в будущем не только преследовать людей за совершенные киберспреступления, но и предпринимать действия чтобы воспрепятствовать получению выгоды от этих преступлений, перекрывая каналы вывода и отмывания денежных средств», — говорится в заявлении офиса прокурора.

Криптовалютная биржа BTC-E днём 25 июля оказалась недоступна для пользователей. Официально представители площадки объяснили это техническими работами. Последнее сообщение в Twitter биржи датировано 26 июля.

Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce — BTC-E (@btcecom) July 26, 2017

Уже стало известно, что имели в виду американские власти под каналами отмывания средств. По данным исследования, проведенного Google компанией Chainalysis, специализирующейся на аналитике в области блокчейн и Университетом Калифорнии, с помощью BTC-e с 2014 года выводилось до 95% средств, которые жертвы платили в качестве выкупа за разблокировку компьютеров, атакованных вирусами. В частности через эту биржу отмывались средства, полученные от жертв вирусов Locky, Cerber и нашумевшего недавно WannaCry.

По другой информации, Винник мог иметь отношение к средствам, пропавшим в 2014 году после банкротства криптовалютной биржи Mt.Gox. Три года назад биржа, на которой концентрировалось 70% всей мировой торговли биткоинами, подверглась хакерской атаке, в ходе которой было похищено около $500 млн.