Биржа крипотовалют BTC-e, деятельность которой была остановлена в результате действий американских властей, впервые опубликовала развернутый комментарий по поводу ситуации. В частности площадка открестилась от арестованного в Греции Александра Винника.

Официально заявляем — Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса, — сказано в заявлении BTC-e.

Также администрация биржи пообещала восстановить ее работу или хотя бы вернуть часть средств пострадавшим инвесторам:

25 июля 11:00 в дата-центр, в котором было размещено наше серверное оборудование пришли сотрудники ФБР и изъяли все оборудование, на серверах находились базы данных и кошельки нашего сервиса. Почти 6 дней мы не могли добиться от нашего хостинг провайдера вменяемой информации, что же произошло с нашими серверами из-за этого информацию публикуем только сейчас. 28 июля был изъят домен. На текущий момент часть средства сервиса арестованы ФБР. В текущей ситуации если сервис не будет запущен до конца августа, то с 1 сентября мы запустим процесс возврата средств. В ближайшие 1−2 недели мы оценим и опубликуем информацию о том какое количество средств попало в руки ФБР и какая сумма средств доступна для возврата.

Криптовалютная биржа BTC-E днём 25 июля оказалась недоступна для пользователей. 26 июля офис прокурора штата Калифорния распространил заявление, к котором говорится что арестованный в Греции россиянин Александр Винник управлял биржей BTC-e, а также был вовлечен в отмывание денег и другие преступления.