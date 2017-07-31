На днях Владимир Путин подписал ряд законов о телемедицине, VPN-сервисах и анонимайзерах, об идентификации пользователей мессенджеров, госпошлинах за регистрацию СМИ и об ужесточении наказания за создание «групп смерти». Соответствующие документы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации и на сайте Кремля.

Подписанный закон о телемедицине предусматривает выписку электронных рецептов и право россиянам получить консультацию у врача онлайн. Кроме того, согласно документу, предлагается создать Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, благодаря которой станет возможно взаимодействие информационных систем всех медицинских организаций и органов власти этой сферы, а также ведение электронных медкарт и существующих регистров лиц с конкретными заболеваниями. Законопроект вступит в силу 1 января 2018 года.

Согласно подписанному закону, который запрещает использование анонимайзеров и сервисов VPN, Роскомнадзор создаст Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), где будут фиксироваться все запрещенные ресурсы и подключаться к которой по требованию ведомства будут обязаны все поисковики в России. Операторам поисковиков запрещается выдавать ссылки на заблокированные в стране ресурсы и предоставлять возможность своим абонентам просматривать такие сайты. Большинство норм вступят в силу 1 ноября 2017 года, некоторые статьи действуют после публикации.

Закон об идентификации пользователей мессенджеров обязывает их представителей идентифицировать пользователей по номеру. Учредители мессенджеров, которые являются российскими юридическими лицами или гражданами РФ, могут осуществлять идентификацию самостоятельно. Проект вступит в силу 1 января 2018 года.

Закон о единых государственных пошлинах за регистрацию СМИ всех форм периодического распространения вступает в силу 1 января 2018 года. За госрегистрацию СМИ или внесение изменений в запись о регистрации пошлина составит 4 000 или 8 000 рублей в зависимости от территории (территорий) распространения продукции СМИ. Если СМИ рекламного характера, то размер госпошлины увеличивается в 5 раз.

Согласно закону об ужесточении наказания за создание «групп смерти», за склонение или содействие суициду предусмотрен срок от 5 до 10 лет лишения свободы. Ранее лишение свободы предполагалось на срок до 5 лет.