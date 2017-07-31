Руководителем Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ назначен Сергей Скороходов. Прошлый руководитель центра Андрей Герасимов вышел на пенсию. ЦИБ входит в Службу контрразведки ФСБ и специализируется на расследовании киберпреступлений в сфере высоких технологий, например мошенничества с электронными платежами.

В январе стало известно, что в конце 2016 года двух ключевых сотрудников ЦИБа — Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, а также руководителя отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и интернет-предпринимателя Георгия Фомченкова арестовали по подозрению в госизмене.