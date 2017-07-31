Федеральная антимонопольная служба проводит анализ крупнейших игроков рынка поисковиков, в частности «Яндекс» и Google, сказала начальник управления по регулированию связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. В конце июня 2017 года власти Евросоюза оштрафовали Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.

На российском рынке поиска несколько субъектов, два из них крупные. У нас нет готового анализа по долям, но возможно, там два доминанта — «Яндекс"и Google. Поэтому уж если мы смотрим, то смотрим целиком на рынок. ФАС анализирует поведение крупнейших игроков рынка поисковиков, — сказала Заева.

Она также уточнила, что в ФАС не поступало жалоб на деятельность кого-либо из крупных поисковиков.