Открытка: Чтобы устроиться в Amazon, россияне должны отправить резюме физической почтой в Индию


Пользователи Twitter обратили внимание, что Amazon предлагает российским кандидатам на вакансии пересылать резюме физической почтой в Индию, где расположен центр разработки компании, или в любую другу страну, где физически будет находиться место работы. Это сделано для того, чтобы компания не нарушала закон о защите персональных данных россиян.

В комментариях утверждают, что Amazon действует таким образом уже пару лет. Закон о хранении персональных данных россиян на территории РФ приняли в июле 2017 года.

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое