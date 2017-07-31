Пользователи Twitter обратили внимание, что Amazon предлагает российским кандидатам на вакансии пересылать резюме физической почтой в Индию, где расположен центр разработки компании, или в любую другу страну, где физически будет находиться место работы. Это сделано для того, чтобы компания не нарушала закон о защите персональных данных россиян.

в свете нынешнего российского законодательства о персональных данных Амазон просит граждан посылать распечатанные резюме физически в Индию pic.twitter.com/5gZBFunMWk — ЛЕВАЦКАЯ МРАЗЬ (@xmbshwll) 28 июля 2017 г.

В комментариях утверждают, что Amazon действует таким образом уже пару лет. Закон о хранении персональных данных россиян на территории РФ приняли в июле 2017 года.