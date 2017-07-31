Две стремительно развивающиеся молодые индустрии: блокчейн и краудфандинг. Каждая из этих индустрий имеет огромный потенциал. И огромные проблемы.

Больше половины стартапов — кампании, которые бесследно исчезают после сбора средств, потому как регулирования как такового нет. А бывает и так, что кампании не собирают и половины необходимого им бюджета. Авторы ICO-кампаний тратят свое время, силы и деньги на то, чтобы сделать свои площадки, лендинги, подготовить документацию. Огромные средства уходят сбор целевой аудитории и маркетинг, а еще им приходится отдавать большую часть своих сборов на комиссии платформы, платежной системы и на налоги. Отдавая от 20% до 40% от своих сборов, у авторов часто оказывается недостаточно средств для того, чтобы реализовать свой проект и выполнить обещания, данные поддержавшим их инвесторам.

Запуск на Кикстартере требует присутствия резидента в одной из стран, где он официально работает, и большой бумажной работы. В свою очередь, компании, которые хотели бы выйти на ICO, но не имеют собственной криптовалюты или токенов для передачи инвесторам в виде вознаграждения, вообще лишены такой возможности.

После многомиллионных сборов многие крупные проекты или провалились, или не сдержали своих обещаний, или вовсе исчезли. В результате огромное количество человек потеряли не только свои деньги, но и веру в ICO. После всего этого логично задать вопрос:

Как решить эту проблему? И вообще , решаема ли она?

Команда KICKICO три года создавала «убийцу Кикстартера», но осознав сложность конкурентной среды на уровне многомиллионных маркетинговых бюджетов, нашла неожиданное решение. Децентрализованный подход без посредников и внешних регуляторов — блокчейн, а точнее возможности смарт-контрактов и криптовалют — это решение команды KICKICO.

Получился амбициозный проект «сделано в России». Он позволяет самостоятельно и без лишних затрат провести preICO, ICO и запустить краудфандинговую кампанию со сбором средств в криптовалюте и фиате.

Цель проекта — решение проблем и создание единого места, которое не только объединит и авторов ICO-кампаний, но и инвесторов, а также сформирует активное, современное сообщество единомышленников.

Ни одна другая платформа не может сейчас похвастаться такой гибкостью и свободой выбора. Классические краудфандинговые площадки морально устаревают, а платформы для ICO выставляют высокую стоимость «входа». Когда проводится preICO или ICO, в обмен на свои деньги инвесторы получают от размещенных кампаний их токены, их криптовалюту или иные смарт-контракты.

В отличие от любых других платформ, на KICKICO бэкеры (инвесторы) всегда дополнительно получают еще одну валюту, создаваемую самой платформой KICKICO — KickCoins. Поддерживая preICO, ICO или краудинвестинговые кампании, бэкеры получают сразу две валюты — двойную выгоду.

KickCoins эмитируются платформой KICKICO только тогда, когда кто-то поддерживает запущенную на платформе кампанию своими средствами, поэтому они никогда не «берутся из воздуха». KickCoins всегда обеспечены не только другими валютами, но и самими кампаниями, и только теми, которые были успешно завершены на платформе.

Никаким иным способом KickCoins не создаются — их переизбытка на рынке не возникнет.

Исключением является стартовая предварительная генерация KickCoins. Всего сгенерировано 815 млн KickCoins. Для проведения preICO — 15 млн, для проведения проведения ICO — 600 млн. 100 млн сгенерированы и разделены между основателями KICKICO, и 90 млн созданы для баунти, лотерей, вознаграждения пре-сид инвесторов, PR и эдвайзеров.

KickCoins не майнятся пользователями или любыми прочими компаниями.

Кому это выгодно? ( Spoiler: всем)

Платформа KICKICO берет всего 4%, все остальные средства получает автор кампании сразу же после завершения кампании и сам решает где, как и на каких условиях платить налоги. Поэтому многие авторы краудфандинговых кампаний, запускаемых на KICKICO, заплатят всего 4% от сборов.

Для preICO и ICO кампаний выгода заключается в простоте запуска. На KICKICO уже существует лояльное к их проектам сообщество. Система KICKICO делает сборы эффективными и повышает шансы на успех.

Авторам многих кампаний не нужно создавать свою криптовалюту или токены, если автор собирает на выпуск музыкального альбома или публикацию своей книги. Платформа KICKICO предоставляет инвесторам свою собственную валюту — KickCoins. Поддерживая краудфандинговые кампании своими деньгами, люди получат вполне реальную ценность — KickCoins. После сентября KICKICO реализует и возможность оплаты услуг на платформе своей валютой.

На платформе можно организовывать краудинвестинговые кампании не только для жителей какой-то одной страны, но для населения всей Земли, независимо от того, где он находится и в какой юрисдикции проживает, какое у него гражданство и прочих бюрократических заморочек.

Инвесторы тоже выигрывают: они защищены от мошенничества или невыполненных обещаний авторов, ведь в любом случае у них останется ликвидная на биржах валюта KickCoins. Бэкеры получают не только токены ICO-кампаний или бонусы, если это краудфандинговая кампания, но и KickCoins, которые могут затем продать или использовать в проектах-участниках экосистемы KICKONOMY.

Основа для старта

В отличие от большинства других проектов, идущих на ICO и являющихся всего лишь идеей, KICKICO уже работает, и весь описанный функционал уже реализован. Мы уже работаем в бета-режиме. ICO стартует 29 августа и уже в сентябре 2017 года будет бета-релиз, где любой желающий сможет запустить кампанию на нашей платформе. На площадке уже есть интересные краудфандинговые кампании: симулятор выживания в инопланетной колонии, стратегия градостроения в разбитом на осколки мире, Texas Poker покер и другие интересные проекты, которых скоро будет еще больше.

Кроме того, нашей компанией руководит Анти Данилевский, стоявший у основ краудфандинга в России. Он же руководил первой кампанией «с русскими корнями» на Kickstarter, после чего провёл ещё сотню размещений на нём и Indiegogo. Данилевский понимает все слабые стороны централизованного подхода к коллективной поддержке проектов.

После старта preICO KICKICO за первый час собрала 40% средств от намеченной цели. К понедельнику 31 июля мы уже перевыполнили план. PreICO продлится до 13 августа. Но пока я пишу эту статью про Криптоволюцию, есть шанс, что вы опоздали на скидки и раздачу бонусов. Ждем ICO 29 августа!