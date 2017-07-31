Пользователи соцсети «ВКонтакте» изучили, какую информацию о пользователях собирает приложение «ВКонтакте» для ОС Android. В частности оно сохраняет технические параметры телефона пользователя, данные о его местоположении, список пользовательских приложений, установленных на устройстве, а также записывает историю действий, например включение и выключение звука в видео, остановку проигрывания видеофайла.

Техподдержка мобильного приложения «ВКонтакте» уточнили, что собираемая информация необходима для обеспечения работы приложения. Все эти данные остаются внутри компании и не передастся третьим лицам, уточнили в компании.

Большая часть этих данных действительно с большой долей вероятности используются для служебных нужд приложения, например информация о приостановке воспроизведения видео может использоваться чтобы при использовании другого устройства запускать видео с того места, где был закончен просмотр, геоданные могут помочь оптимизировать новостную ленту, или обеспечить показ таргетированной рекламы.

В ходе обсуждения данной информации пользователями ВК также высказали два человека, являющейся разработчиками самого мобильно приложения «ВКонтакте» и сервиса Vigo, использующегося соцсетью для оптимизации видео. Они подтвердили факт сбора информации о пользователях.