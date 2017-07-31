Роскомнадзор запретил компаниям собирать персональные данные в соцсети «ВКонтакте» без разрешения пользователей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на разъяснение ведомства, которое было направлено собирающей такую информацию фирме.

В ведомстве пояснили, что Федеральный закон «О персональных данных» допускает обработку персональных данных, доступ к которым их владелец не ограничил, однако обработка возможна только с согласия самого пользователя.

В соответствии с пунктом 5.12 пользовательского соглашения сети «ВКонтакте» пользователь дает согласие только на доступ к информации, которую он размещает на персональной странице, в том числе — к своим персональным данным. Согласия на сбор, обработку и передачу третьим лицам пользователь не дает, — рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

По словам агентства ТАСС, которое ссылается на заместителя начальника управления Роскомнадзора Альфию Гафуровую, Роскомназдор сможет штрафовать за административные правонарушения в области сохранности персональных данных вместо правоохранительных органов. В случае нарушения компании по решению суда получат предупреждение или будут обязаны заплатить штраф в размере от 6 000 до 75 000 рублей.

В январе этого года представители «ВКонтакте» подали иск в Арбитражный суд на компанию Double Data и Национальное бюро кредитных историй, которые использовали персональные данные для продажи информации банкам, чтобы последние смогли оценить кредитоспособность заемщиков. За нарушение прав команда ВК потребовала взыскать с Double Data и НБКИ по 1 рублю.