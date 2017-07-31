Большинство крупнейших российских сотовых ритейлеров в 2016 году сократили чистую прибыль или нарастили убыток, несмотря на рост выручки. В частности у АО «Русская телефонная компания» (управляет салонами МТС) чистая прибыль компании снизилась с 439 млн до 151 млн рублей, у АО «МегаФон Ритейл» чистый убыток увеличился с 123,4 млн до 1,3 млрд рублей, «Евросеть-Ритейл» нарастила чистый убыток — с 1,4 млрд до 4,2 млрд рублей. Единственным исключением оказался «Связной» у которого чистая прибыль выросла с 570,8 млн до 784,8 млн рублей. Зато он в отличие от конкурентов показал падение выручки с 76 млрд до 74 млрд рублей.